Серіал "Останні з нас" представив акторок Лева та Яри для 3-го сезону

Naughty Dog

HBO оголосив акторок, які зіграють Лева та Яру в третьому сезоні серіалу “Останні з нас” / The Last Of Us.





Згідно з Deadline, роль Яри візьме на себе Мішель Мао, а Лева — Кіріана Краттер. Цей дует є учасниками релігійного культу Серафітів з Сіетлу, яких Еллі та Діна побачили в другому сезоні.

Лев — молодший брат Яри й в грі є трансгендером, серіал цю традицію продовжить. 15-річна акторка Краттер найбільш відома за роллю Кей Бі в серіалі “Зоряні війни: Кістяк команди”, тоді як Мао грала Розамунду в останньому сезоні “Бріджертонів”.

Персонажі є важливими для історії Еббі після того, як їхні шляхи перетнулися в Сіетлі. За сюжетом Лев пішов проти традицій спільноти, через що їх з Ярою затаврували віровідступниками. Зрештою брат та сестра об’єдналися з Еббі (яка входить до WLF, з яким Серафіти ворогують), щоб допомогти їй подолати випробування, при чому перший стане таким собі моральним орієнтиром для персонажа Кейтлін Дівер.





Як відомо, події за участі Еббі стануть центральними у третьому сезоні серіалу “Останні з нас”, поряд із “глибшим” зануренням в організації WLF та Серафітів. Серед інших недавніх доповнень акторського складу: Патрік Вілсон у ролі батька Еббі та Джейсон Ріттер у ролі солдата WLF Хенлі.

Белла Рамзі повторює роль Еллі, а Ізабела Мерсед та Габріель Луна — ролі Діни та Томмі відповідно. В історії Еббі повертається Джеффрі Райт (Ісаак), Таті Габріель (Нора), Спенсер Лорд (Оуен), Аріела Барер (Мел) та Хорхе Лендеборг-молодший, який замінює Денні Раміреса у ролі Менні.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Зйомки третього сезону серіалу “Останні з нас” наразі тривають. Очікується, що прем’єра відбудеться на початку 2027 року.