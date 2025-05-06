Вийшов другий трейлер GTA 6 — нові кадри Вайс-Сіті (+ ще 5 головних локацій)

GTA 6

Вийшов другий трейлер GTA 6 — у ньому розповіли більше про головних героїв та їхню історію.

Ми знову бачимо Джейсона і Люсію — двох головних героїв гри. Спочатку нам показали звичайний день Джейсона: спілкування з сусідом, вимагання коштів, заняття спортом, пиво… А потім він забирає з в’язниці Люсію.

«Джейсон і Люсія завжди знали, що колода складена проти них. Але коли легка справа йде не так, вони опиняються на найтемнішій стороні найсонячнішого місця в Америці, посеред змови, що тягнеться через штат Леоніда — змушені покладатися один на одного більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть вибратися живими», — йдеться в описі гри.

Кадри з трейлера залишають відкритим питання: чи були злочинні дії Джейсона та Люсії причиною тюремного ув’язнення Люсії? Чи вона повернулася до кримінального життя після звільнення? Але ми усі знаємо GTA, тому можна сміливо чекати старого-доброго насилля.

Разом с тим студія розповіла, що ігровий процес не обмежиться одним Вайс-Сіті. У GTA 6 буде шість основних локацій на мапі:

Вайс-Сіті

Леоніда-Кіс

Грассріверс

Порт-Геллхорн

Амброзія

Національний парк Маунт-Калага

Новий трейлер з’явився лише через кілька днів після того, як Rockstar Games відклала GTA 6 на травень 2026 року. А щоб фанати не дратувалися (так сильно) , що чекати доведеться ще рік, то студія представила новий погляд наповненість відкритого світу та масштаб, який нас чекає.

Другий трейлер скоріш тон і сюжет майбутньої частини, ніж необроблені кадри ігрового процесу або глибоке занурення в механіку. З цим поки що доведеться зачекати, враховуючи, що Take-Two навмисно використовують тактику затягування. А поки що разом з трейлером можна подивитися і нові арти.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Тепер можемо лише гадати, скільки чекати третього трейлера або геймплейні деталі. З моменту першого трейлера пройшло півтора року — його випустили 5 грудня 2023 року. Тоді вперше показали Люсію та Джейсона, а також підтвердили, що події гри розгортатимуться у Вайс-Сіті та штаті Леоніда. Цього разу буде сучасний сетинг, а не 1980-х, зате музикою в трейлері розробники відсилають до того часу.

Реліз гри заплановано на 26 травня 2026 року, хоча початково планували на осінь цього року.