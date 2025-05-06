Вийшов другий трейлер GTA 6 — нові кадри Вайс-Сіті (+ ще 5 головних локацій)

Вийшов другий трейлер GTA 6 — у ньому розповіли більше про головних героїв та їхню історію.
Ми знову бачимо Джейсона і Люсію — двох головних героїв гри. Спочатку нам показали звичайний день Джейсона: спілкування з сусідом, вимагання коштів, заняття спортом, пиво… А потім він забирає з в’язниці Люсію.
«Джейсон і Люсія завжди знали, що колода складена проти них. Але коли легка справа йде не так, вони опиняються на найтемнішій стороні найсонячнішого місця в Америці, посеред змови, що тягнеться через штат Леоніда — змушені покладатися один на одного більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть вибратися живими», — йдеться в описі гри.
Кадри з трейлера залишають відкритим питання: чи були злочинні дії Джейсона та Люсії причиною тюремного ув’язнення Люсії? Чи вона повернулася до кримінального життя після звільнення? Але ми усі знаємо GTA, тому можна сміливо чекати старого-доброго насилля.
Разом с тим студія розповіла, що ігровий процес не обмежиться одним Вайс-Сіті. У GTA 6 буде шість основних локацій на мапі:
- Вайс-Сіті
- Леоніда-Кіс
- Грассріверс
- Порт-Геллхорн
- Амброзія
- Національний парк Маунт-Калага
Новий трейлер з’явився лише через кілька днів після того, як Rockstar Games відклала GTA 6 на травень 2026 року. А щоб фанати не дратувалися
(так сильно), що чекати доведеться ще рік, то студія представила новий погляд наповненість відкритого світу та масштаб, який нас чекає.
Другий трейлер скоріш тон і сюжет майбутньої частини, ніж необроблені кадри ігрового процесу або глибоке занурення в механіку. З цим поки що доведеться зачекати, враховуючи, що Take-Two навмисно використовують тактику затягування. А поки що разом з трейлером можна подивитися і нові арти.
Тепер можемо лише гадати, скільки чекати третього трейлера або геймплейні деталі. З моменту першого трейлера пройшло півтора року — його випустили 5 грудня 2023 року. Тоді вперше показали Люсію та Джейсона, а також підтвердили, що події гри розгортатимуться у Вайс-Сіті та штаті Леоніда. Цього разу буде сучасний сетинг, а не 1980-х, зате музикою в трейлері розробники відсилають до того часу.
Реліз гри заплановано на 26 травня 2026 року, хоча початково планували на осінь цього року.
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