Dragon Age: The Veilguard схожа на Mass Effect та Final Fantasy, але є більшою мірою RPG — творці гри

На запитання, чи буде Dragon Age: The Veilguard відкритим світом, директорка гри Корін Буше відповіла: «Ми повернулися до того, що, на нашу думку, забезпечує найкращі, найбільш керовані та насичені оповіді». Буше характеризує нову Dragon Age як побудовану на місіях — але гравці зможуть повертатися та знову відвідувати території. «Ви можете повертатися назад, щоб розгадувати таємниці». Креативний директор The Veilguard Джон Еплер додав, що будь-що, окрім квестів ручної роботи, буде поганою послугою для гри.

«Ми витратили багато часу, прислуховуючись до того, що всі казали. Звичайно, є дещо різні смаки, але ви не будете змушені збирати уламки у Внутрішніх землях. Усе побудовано з певним наміром», — каже Буше.

Світ Dragon Age: Inquisition можна вважати відкритим, проте він наповнений виснажливими та нецікавими квестами за зразком «збери кілька десятків уламків» та пошуком ресурсів. Також великі локації були порожніми та безлюдними. Схоже, BioWare вирішила відмовитися від подібного після скарг гравців.

Також Корін Буше порівнює Dragon Age: The Veilguard з іншою ігровою серією BioWare, Mass Effect. Вона називає нову Dragon Age «неймовірно глибокою», на противагу космічній франшизі. Деякі оглядачі помітили схожість геймплею The Veilguard та Mass Effect, проте фентезійна гра буде більшою мірою RPG.

«Я насправді розглядаю Mass Effect як ARPG. Великий бойовик, другорядна рольова гра. Ми майже повна протилежність цьому».

Буше розповіла, що такі ігри, як Final Fantasy 10 Sphere Grid та Final Fantasy 12 License Board «значно вплинули» на Dragon Age: The Veilguard. Зокрема, це позначилося на дереві навичок персонажа. Деякі оглядачі називають редактор персонажа четвертої Dragon Age найкращим у серії.

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Джерела: PC Gamer, GamesRadar