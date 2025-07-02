«Дрібне» хуліганство на $200 000: айтівець отримав 7 місяців тюрми за помсту роботодавцю

Відсторонений айтівець заблокував роботу корпоративних систем / Depositphotos

У сучасному бізнесі цифрова безпека стає не менш важливою за фінансову стабільність чи репутацію. Один інцидент, навіть із боку «свого» спеціаліста, може спричинити серйозні збитки. Саме така історія трапилась у Великій Британії, де відсторонений IT-працівник вирішив помститися роботодавцю — і тепер сидить у в’язниці.

Мешканець Західного Йоркширу, Мохаммед Умар Тадж, одразу після відсторонення від роботи в липні 2022 року здійснив несанкціонований доступ до внутрішніх систем компанії. Як повідомляє поліція, він не просто зайшов до систем, а наробив чимало шкоди. Наприклад, він змінив логіни, зірвав роботу систем багатофакторної автентифікації та фактично паралізував частину бізнес-процесів. Атака тривала два дні.

За оцінками самої компанії, через дії Таджа бізнес втратив щонайменше $200 тис. Причиною стали не лише прямі збої в роботі, а й репутаційні втрати, оскільки інцидент зачепив не лише офіси у Великій Британії, а й клієнтів у Німеччині та Бахрейні.

Минулого тижня 31-річний Тадж постав перед судом у місті Лідс. Він визнав свою провину в тому, що навмисне заважав роботі комп’ютерної системи та блокував до неї доступ. Суд засудив його до 7 місяців і 14 днів ув’язнення.

Ця історія стала ще одним серйозним нагадуванням про те, наскільки вразливими можуть бути компанії до внутрішніх загроз. Як зазначив детектив Ліндсі Брантс із кіберкоманди поліції Західного Йоркширу, «захист мережі — це не лише запобігання втраті даних і кібернападам. Це також питання довіри клієнтів та партнерів».

Висновок очевидний: у кожній компанії мають бути чіткі протоколи дій на випадок звільнення чи відсторонення працівника, особливо якщо йдеться про IT-фахівця з широким доступом до ключових систем. Бо один натиск клавіші може коштувати дуже дорого.

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Це не перша спроба зламати роботодавця у виконанні IT-фахівця. Раніше айтівець хакнув компанію і спробував її шантажувати на $750 тис. В іншому випадку айтівця Megogo засудили на рік ув’язнення, оскільки він намагався виїхати за кордон з «липовим» висновком про непридатність.

Джерело: tomshardware