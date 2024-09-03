Біткоїни чи паралізування мережі: ексінженер хакнув компанію і спробував її шантажувати на $750 000

Хотів швидко розбагатіти, а тепер ризикує провести 35 років за ґратами.

Даніель Райн із Канзас-Сіті (США) постав перед судом за спробу шантажу промислової компанії в Нью-Джерсі. Правоохоронці затримали 57-річного чоловіка 27 серпня 2024 року. Колишній інженер звинувачується у вимаганні, навмисному пошкодженні захищеного комп’ютера та шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку.

За даними слідства, працівники компанії отримали електронного листа з вимогою викупу. Зловмисник стверджував, що заблокував доступ IT-адміністраторів до мережі, видалив резервні копії даних і погрожував щодня вимикати по 40 серверів упродовж 10 днів, якщо йому не заплатять 20 біткоїнів (на той момент приблизно $750 000).

Міністерство юстиції США повідомило, що Райн отримав несанкціонований доступ до комп’ютерних систем компанії через віддалений вхід до облікового запису адміністратора. Він запланував виконання кількох завдань у мережі, зокрема зміну паролів адміністратора та вимкнення серверів.

Слідчі виявили, що підозрюваний використовував утиліту Windows net user та інструмент PsPasswd з набору Sysinternals для модифікації облікових записів доменного та локального адміністратора. Він змінив паролі на «TheFr0zenCrew!». Райн також застосував приховану віртуальну машину для віддаленого доступу до адміністраторського облікового запису з робочого ноутбука.

Якщо суд визнає Райна винним, йому загрожує 35 років в’язниці та штраф $750 000.

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Джерело: TheHackerNews