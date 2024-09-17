Джеймс Кемерон зніме фільм про Хірошіму: історія японця, який пережив два атомних вибухи

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Джеймс Кемерон, режисер культових фільмів «Титанік» та «Аватар», придбав права на екранізацію двох книг Чарльза Пеллегріно про ядерне бомбардування Японії.

Йдеться про майбутню книгу «Привиди Хірошіми» та видану раніше «Останній потяг з Хірошіми». Кемерон має намір об’єднати ці історії в один «безкомпромісний художній фільм», який отримає назву «Останній потяг з Хірошіми».

Сюжет майбутньої стрічки зосередиться на історії японця, який пережив атомний вибух у Хірошімі, а потім, сівши на потяг до Нагасакі, вижив і під час другого вибуху. Книги Пеллегріно базуються на свідченнях очевидців та новітніх методах судової археології, розкриваючи події серпня 1945 року.

Кемерон розповів, що тема ядерної загрози турбує його з дитинства, коли він у 8-річному віці став свідком Карибської кризи. Режисер зустрівся з Цутому Ямагучі, який пережив обидва атомні вибухи, незадовго до його смерті. «Я не можу відвернутися від цієї історії», — заявив Кемерон.

Тема ядерної війни вже з’являлася у творчості режисера, зокрема у фільмах «Термінатор» та «Термінатор 2: Судний день». Цей проєкт стане першим не-«Аватарним» фільмом Кемерона з часів «Титаніка», який вийшов у 1997 році.

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Джерело: Deadline

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