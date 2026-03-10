Новини Кіно 10.03.2026 comment views icon

Джеймс Кемерон: "Аватар 4" все ще "дуже ймовірний", але треба врахувати відгуки глядачів

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

"Аватар 3" вилетів з топу прокату на 2 тижні раніше за попередні фільми
Кадр з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Режисер Джеймс Кемерон заявив, що “Аватар 4” все ще у планах і це попри те, що третій фільм заробив на мільярд доларів менше за попередника.


Згідно з недавнім звітом Variety, триквел науково-фантастичної франшизи заробив $1,45 млрд в прокаті, але так і не отримав прибутку. Фактично, збори були на мільярд меншими, ніж у “Шляху води” і майже вдвічі поступались оригінальному “Аватару” 2009 року.

“Аватар 3” вилетів з топ-5 прокату в США: на п’ять тижнів раніше, ніж попередні фільми


Утім, ці показники не завадили Джеймсу Кемерону заявити, що четвертий фільм все ще “дуже можливий”. Хоча режисер уточнив, що у продовженні слід врахувати “відгуки аудиторії”.

“Річ у тім, що кіноіндустрія зараз перебуває в депресії. “Аватар 3″ коштував багато грошей”, — пояснював Кемерон раніше. “Ми повинні добре попрацювати, щоб продовжити. І маємо з’ясувати, як зробити “Аватари” дешевшими”.

Основна критика, яку отримав “Аватар: Вогонь і попіл”, полягала в тому, що він був занадто схожий на “Шлях води”: з подібними сюжетними моментами та кульмінацією, яка здавалася надто знайомою.

Початково Disney обіцяла випустити ще дві частини “Аватара”, заплановані на 2029 та 2031 роки, але на цей час студія не має жодних контрактних зобов’язань. Якщо четвертий фільм вийде за планом, то з моменту релізу “Вогню та попелу” мине лише чотири роки, що може не дати франшизі достатньо часу для перепочинку, а глядачам — для відновлення азарту. Кемерону на той час виповниться 75 років і, здається, було б кращим, якби він взявся за втілення інших зі своїх захопливих проєктів.

Раніше режисер розповідав, що “Аватар 4 і 5” стануть єдиною історією, а до акторського складу доєднається Мішель Єо в ролі жительки На’ві Пакту’ейлат. Якщо ж фільми не вийдуть, то він розглядає варіант випустити книгу, яка завершить історію, або ж проведе конференцію, де розкриє сюжет.

Передумав: Кемерон дослідить “етичний” аспект ШІ, щоб випускати “Аватари” швидше

