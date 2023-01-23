«Аватар: Шлях води» став шостим фільмом в історії, який заробив $2 млрд у світовому прокаті (3 з 6 зняв Джеймс Кемерон)

Фільм «Аватар: Шлях води» Джеймса Кемерона продовжує приваблювати глядачів до кінотеатрів, а його касові збори продовжують збільшуватися. За минулі вихідні друга частина «Аватара» заробила у прокаті ще $20 млн, а всього за 6 тижнів з моменту прем’єри фільм приніс світові касові збори в сумі $2,02 млрд. Таким чином, «Аватар: Шлях води» став шостим фільмом в історії, що подолали рубіж у $2 млрд.

Що цікаво, серед шести фільмів, які принесли понад $2 млрд у прокаті, три фільми зняв Джеймс Кемерон. До переліку входять «Титанік» та «Аватар» Джеймса Кемерона (а тепер ще й «Аватар: Шлях води»), а також «Месники: Війна нескінченності», «Месники: Завершення» та «Зоряні війни: Пробудження сили».

Ще один цікавий факт, у чотирьох із шести цих фільмів знімалася актриса Зої Салданья: у ролі Нейтірі у двох «Аватарах» та у ролі Ґамори у двох «Месниках».

Ще до прем’єри фільму «Аватар: Шлях води» Джеймс Кемерон прогнозував, що сиквел має стати «третім чи четвертим касовим фільмом в історії», щоб отримати прибуток. З огляду на нинішній рівень зборів, фільм має всі шанси вийти на ці місця. Зараз на п’ятому місці розташувався фільм «Месники: Війна нескінченності» зі зборами $2,04 млрд, а четвертий рядок рейтингу займає картина «Зоряні війни: Пробудження сили» $2,07 млрд. Щоб вийти на третє місце, яке займає «Титанік», фільм має подолати рубіж $2,19 млрд. Але далі з великим відривом розташувалися «Месники: Завершення» ($2,79 млрд) та «Аватар» ($2,9 млрд).

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Деякі аналітики вважають, що фільму потрібно було заробити лише $1,5 млрд, щоб отримати прибуток. У будь-якому випадку «Аватар: Шлях води» продовжує нарощувати касові збори.

Джерело: ign