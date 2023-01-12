Джеймс Вебб відкрив свою першу екзопланету. LHS 475 b знаходиться за 41 світловий рік від нас та становить 99% діаметра Землі

LHS 475 b — перша екзопланета, існування якої підтвердив телескоп Вебба. Вона знаходиться за 41 світловий рік від нас у сузір’ї Октант, а її розміри — майже такі, як в Землі.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Команда астрономів з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса під керівництвом Кевіна Стівенсона та Джейкоба Лустіг-Ягера вперше помітила докази екзопланети-кандидата під час вивчення даних супутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Однак саме спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRSpec) підтвердив її існування, спостерігаючи два транзити LHS 475 b перед материнською зіркою.

“Немає сумніву, що планета існує. Перші дані Вебба це підтверджують”, — заявив Лустіг-Ягер у пресрелізі NASA.

Як зазначає космічне агентство, серед телескопів, що працюють сьогодні (як наземних, так і орбітальних), лише Вебб має необхідну роздільну здатність, щоб точно характеризувати атмосфери екзопланет розміром із Землю (діаметр LHS 475 b складає 99% діаметру нашої планети). Дослідницька група все ще працює над тим, щоб визначити, яка атмосфера знаходиться на вершині скелястої маси, використовуючи аналіз її спектру пропускання.

“Є деякі атмосфери земного типу, які ми можемо виключити. У неї не може бути товстої атмосфери з переважанням метану, подібної до атмосфери Титану, супутника Сатурна”,— пояснив Люстіг-Єгер.

Команда також зазначає, що, хоча, можливо, планета не має атмосфери, є деякі її склади, які не були виключені, наприклад, атмосфера з чистого вуглекислого газу.

“Всупереч здоровому глузду атмосфера, що складається зі 100% вуглекислого газу, настільки компактна, що її дуже складно виявити”, — сказав Люстіг-Єгер.

Дослідники також підтвердили, що планета проходить орбіту всього за два дні, інформацію про це майже миттєво виявила точна крива блиску Вебба. Хоча LHS 475 b знаходиться ближче до своєї зірки, ніж будь-яка інша планета в нашій Сонячній системі, її червоний карлик має удвічі меншу температуру, ніж Сонце, тому дослідники прогнозують, що екзопланета все ще може мати атмосферу.

Джерело: NASA, Engadget