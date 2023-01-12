Джеймс Вебб відкрив свою першу екзопланету. LHS 475 b знаходиться за 41 світловий рік від нас та становить 99% діаметра Землі

LHS 475 b — перша екзопланета, існування якої підтвердив телескоп Вебба. Вона знаходиться за 41 світловий рік від нас у сузір’ї Октант, а її розміри — майже такі, як в Землі.
Команда астрономів з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса під керівництвом Кевіна Стівенсона та Джейкоба Лустіг-Ягера вперше помітила докази екзопланети-кандидата під час вивчення даних супутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Однак саме спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRSpec) підтвердив її існування, спостерігаючи два транзити LHS 475 b перед материнською зіркою.
“Немає сумніву, що планета існує. Перші дані Вебба це підтверджують”, — заявив Лустіг-Ягер у пресрелізі NASA.
Як зазначає космічне агентство, серед телескопів, що працюють сьогодні (як наземних, так і орбітальних), лише Вебб має необхідну роздільну здатність, щоб точно характеризувати атмосфери екзопланет розміром із Землю (діаметр LHS 475 b складає 99% діаметру нашої планети). Дослідницька група все ще працює над тим, щоб визначити, яка атмосфера знаходиться на вершині скелястої маси, використовуючи аналіз її спектру пропускання.
“Є деякі атмосфери земного типу, які ми можемо виключити. У неї не може бути товстої атмосфери з переважанням метану, подібної до атмосфери Титану, супутника Сатурна”,— пояснив Люстіг-Єгер.
Команда також зазначає, що, хоча, можливо, планета не має атмосфери, є деякі її склади, які не були виключені, наприклад, атмосфера з чистого вуглекислого газу.
“Всупереч здоровому глузду атмосфера, що складається зі 100% вуглекислого газу, настільки компактна, що її дуже складно виявити”, — сказав Люстіг-Єгер.
Дослідники також підтвердили, що планета проходить орбіту всього за два дні, інформацію про це майже миттєво виявила точна крива блиску Вебба. Хоча LHS 475 b знаходиться ближче до своєї зірки, ніж будь-яка інша планета в нашій Сонячній системі, її червоний карлик має удвічі меншу температуру, ніж Сонце, тому дослідники прогнозують, що екзопланета все ще може мати атмосферу.
Джеймс Вебб детально роздивився атмосферу екзопланети WASP-39b, що знаходиться за 700 світлових років від Землі
- Телескоп Джеймса Вебба було запущено в космос у грудні 2021 року, а в середині січня 2022 року він дістався робочої галоорбіти навколо другої точки Лагранжа в системі Сонце-Земля, і в липні після кількох місяців калібрування приладів та юстування оптики нарешті взявся за виконання своєї наукової програми.
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- Серед перших цілей Джеймса Вебба — атмосфери екзопланет, протоскупчення, навколозіркові диски, квазари, транснептунові об’єкти та комети. У вересні 2022 року телескоп отримав знімки першої екзопланети — HIP 65426b, планети-гіганта, яка, як вважається, у кілька разів перевищує масу Юпітера – найбільшої планети Сонячної системи.
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- Загалом Вебб провів майже рік у космосі — тут добірка усіх його найдивовижніших знімків на цю мить.