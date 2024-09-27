Е-резидентство нарешті запрацювало в Україні: бізнес без бюрократії та з податками 5%. Лише для іноземців

Нарешті здійснилося те, про що так довго говорили у Мінцифри – громадянам деяких країн стало доступне електронне резидентство (е-резидентство або uResidency).

uResidency пропонує швидке відкриття бізнесу без паперової тяганини та бюрократії з будь-якої точки світу.

«Ми створили найкращі умови для українських підприємців — реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%», ─ заявляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб стати е-резидентом, потрібно лише заповнити заявку в застосунку або на порталі uResidency. Це займає приблизно 5-10 хвилин. Після швидкої перевірки резидент отримає КЕП у консульстві, без необхідності відвідувати Україну. Далі можна відкрити ФОП онлайн, і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

В рамках проєкту uResidency повністю автоматизували звітність: банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, без фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Учасникам програми не доведеться витрачатися на бухгалтера або юриста – система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою.

Перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом, заявляє Федоров.

Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі планується залучити близько 1000 е-резидентів, а далі буде більше країн.