Словенія, Індія, Пакистан, Таїланд — перші країни, чиї громадяни можуть ставати е-резидентами та віддалено вести бізнес в Україні

Минулої осені був прийнятий законопроєкт №5270, який запроваджує в Україні електронне резидентство (е-резидентство). За задумом авторів документу, статус е-резидента дозволить іноземним IT-спеціалістам ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки за вигідними умовами. Усе це можна буде робити навіть без присутності в Україні.

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Закон про е-резидентство запрацював з 1 квітня 2023 року. На той момент у Мінцифри зазначали, що запуск електронного резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Чиновники вважали, що е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та наповнювати бюджет. Згідно з прогнозами, в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. Це принесе понад $1 млн внесків до бюджету.

Пройшло вже понад 2 місяці з того моменту, як запрацював закон, проте підготовчі роботи для його повноцінної роботи все ще продовжуються. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, лише зараз з’явився перший перелік країн, яким буде доступна послуга «еРезидент»:

Словенія

Індія

Пакистан

Таїланд

З часом перелік буде доповнюватися. Проте згідно з законом, передбачені деякі обмеження щодо набуття статусу е-резидента. Його не зможуть отримати громадяни росії та інших країн із санкційного списку.

Також Ярослав Железняк наочно продемонстрував, як працюватимуть іноземці на умовах е-резидентства. Спочатку треба зареєструватися в «Дії». Потім треба буде пройти перевірку, ідентифікацію та отримати статус е-резидента. Далі слід відкрити банківський рахунок та працювати як ФОП 3-ї групи без сплати ПДВ. Отримані доходи оподатковуються за ставкою 5% в межах обмежень 3-ї групи та 15% – поза межами ліміту.