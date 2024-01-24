eBay звільнить 1000 співробітників — 9% від загального штату компанії

Деяких контрактних працівників також скоротять «протягом найближчих місяців».

Як повідомляє The Verge, eBay звільнить близько 1000 співробітників протягом січня (близько 9% від загального складу компанії), ще невизначену кількість позаштатних працівників скоротять у наступні місяці.

Торік гігант електронної комерції звітував про прибутки у $1,3 млрд за останній квартал і говорив про «‎хороший результат», а нині заявляє про «‎потреби у змінах».

Президент і генеральний директор eBay Джеймі Яноне стверджує, що компанія має бути «більш спритною» і такою, що «швидше приймає рішення», аби позиціювати себе як «довгострокову та стійку до зростання».

«Хоча ми досягаємо прогресу всупереч нашій стратегії, загальна чисельність персоналу та витрати випереджають зростання нашого бізнесу», — пише Яноне.

eBay приєднується до ряду інших компаній, включаючи Google, Amazon (Twitch і Audible), Discord, Duolingo, Pixar і Unity, що оголосили про скорочення робочих місць у січні 2024 року.

У лютому торік eBay звільнила 500 співробітників по всьому світу, що становить 4% від загальної кількості працівників.