Google звільняє близько тисячі працівників — з Pixel, Fitbit, Assistant та AR в тому числі

В рамках скорочень Google реорганізує свої підрозділи AR, Pixel, Nest, Fitbit та основну команду інженерів, а співзасновники напрямку фітнес-браслетів Джеймс Парк, Ерік Фрідман та інші керівники залишають компанію. Повідомляється, що у техногіганта тепер буде лише одна команда, відповідальна за розробку апаратного забезпечення.

Google придбала Fitbit за 2,1 млрд у листопаді 2019 року. Згодом компанія тишком-нишком вилучала продукти підрозділу з більш ніж десятка країн.

Зусилля Google щодо доповненої реальності також були під питанням після того, як у торік у лютому з компанії пішли керівник відділу віртуальної реальності Клей Бавор та керівник команди програмного забезпечення Марк Луковскі. Повідомляється, що компанія відмовилася від окулярів доповненої реальності Project Iris багато місяців тому. Стівен Лейк, співзасновник компанії з виробництва окулярів доповненої реальності North, яку Google придбала у 2020 році, також залишив Google у червні минулого року згідно з його сторінкою в LinkedIn.

«Нам довелося прийняти кілька важких рішень щодо поточної зайнятості деяких співробітників Google, і ми з жалем повідомляємо вам, що ваша посада скорочується», — повідомила компанія деяким співробітникам у листах.

Торік Google звільнила близько 12 000 людей. Станом на 30 вересня 2023 року в материнській компанії Alphabet працювали 182 381 співробітник, тому скорочення тисячі робочих місць становило б близько пів відсотка від загальної кількості персоналу техногіганта.

Джерело: Engadget, The Verge 1,2