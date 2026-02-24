Ефект "Breaking Bad" від раку існує, — дослідники

Depositphotos

Нове дослідження, опубліковане в журналі American Economic Journal, стверджує: у роки після встановлення діагнозу “рак” люди значно частіше отримують вирок за злочин, зокрема й ті, хто раніше не мав кримінального минулого.





Йдеться про ефект “Breaking Bad” — телесеріалу про лагідного вчителя хімії у старшій школі, чий діагноз — рак — спонукає його до занурення в кримінальність. Втім, більшість онкохворих, які переживають цей ефект, не стають настільки безжальними, як Волтер Вайт. Згідно з дослідженням, їхні вироки зазвичай стосуються таких правопорушень, як магазинні крадіжки або зберігання наркотиків. Але тенденція існує.

Щоб це довести, команда економістів об’єднала дані з кількох адміністративних реєстрів у Данії, створивши масштабний масив даних, що охоплює демографію, зайнятість, освіту, доходи, статки, здоров’я та кримінальну історію. Вони зосередилися на 368 317 людях, у яких діагностували рак між 1980 і 2018 роками. Поєднавши медичні дані та кримінальні записи, вони змогли порівняти поведінку пацієнтів із контрольною групою, яка не отримувала діагноз рак.

Спочатку у новодіагностованих онкохворих не спостерігається ознак кримінальної поведінки, показало дослідження. Рівень злочинності фактично знижується в перший рік після діагнозу, що є правдоподібним, зважаючи на те, що багато з цих пацієнтів проходять інтенсивну терапію, таку як променева терапія або хіміотерапія.





“Головна причина цього початкового зниження є інтуїтивною. Проходження лікування раку є фізично виснажливим і змушує пацієнта з раком відвідувати або залишатися в лікарні протягом тривалих періоді”, — йдеться у дослідженні.

Через два роки після діагнозу щось змінюється: ймовірність отримання кримінального вироку у пацієнтів зростає вище їхнього доканцерного базового рівня та стає статистично значущою. Цей ефект продовжує зростати протягом п’яти років після діагнозу, а потім стабілізується на високих рівнях ще на п’ять років. Загалом після встановлення діагнозу рак пацієнти на 14% частіше отримують вирок за злочин, показало дослідження.

Окрім демонстрації цієї кореляції, дослідники намагалися зрозуміти, чому діагноз рак може спонукати людей порушувати закон. Вони дослідили кілька можливих механізмів, починаючи з економіки. Усі пацієнти в цьому дослідженні мали медичне страхування, тобто ті, хто вдався до злочину, не були мотивовані несплаченими медичними рахунками. Але рак все одно завдає фінансового удару. Ймовірність працевлаштування пацієнтів зменшується, і навіть ті, хто має роботу, зазвичай працюють менше годин і отримують менший дохід.

“Ми показуємо, що особи, у яких спостерігається найсильніший зв’язок між злочинністю та раком, також зазнають найбільшого падіння загального доходу”, — пишуть дослідники.

Дослідники також розглянули ймовірність виживання пацієнтів, оскільки перспектива більш ранньої смерті може зменшувати стримувальний ефект наслідків, таких як ув’язнення. Вони поділили пацієнтів на підгрупи на основі п’ятирічної ймовірності виживання, оціненої з урахуванням типу раку та характеристик пацієнта, таких як вік, стать і сімейний стан. Зв’язок між раком і злочинністю був сильнішим у пацієнтів, у яких п’ятирічна ймовірність виживання більш різко знижувалася протягом року встановлення діагнозу. Втім, політика соціального забезпечення може пом’якшити цей ефект.

“Наші результати свідчать, що політики, які враховують економічні наслідки шоків для здоров’я, є важливими для пом’якшення їхнього впливу на злочинність”, — каже дослідження.

Скориставшись варіаціями, спричиненими муніципальною реформою Данії 2007 року, автори дослідження виявили, що підвищення злочинності, пов’язане з раком, було більш вираженим у місцях, де соціальну підтримку було скорочено. Якщо цей зв’язок підтвердиться в інших країнах, це може вказувати на новий тип прогалини в підтримці.

Джерело: Science Alert