tradfi
Новини Пристрої 19.02.2026 comment views icon

Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Depositphotos

Угорська Асоціація захисту прав споживачів у рамках фінансованого ЄС дослідження ToxFREE LIFE for All виявила, що чимало моделей навушників містять небезпечні для здоров’я хімічні речовини.


Мова йде про речовини, що здатні провокувати онкологічні захворювання, нейродегенеративні хвороби та проблеми з гормонами в чоловіків. Одним з найбільш тривожних висновків дослідження стало твердження, що небезпечні речовини виявлялись у кожній протестованій парі навушників. Зокрема, це стосується продукції таких відомих брендів, як Bose, Panasonic, Samsung та Sennheiser.

Зазначається, що ключовим джерелом небезпечних хімічних речовин виступає пластик, з якого виготовляються пристрої. Серед небезпечних речовин: бісфеноли, фталати та поліперфтороалкільні групи. Зокрема, бісфенол А, як стверджують дослідники, присутній у 98% досліджених зразків, а його замінник бісфенол S виявлений у понад трьох чвертях. Ці хімічні речовини покликані надати жорсткості пластику. Водночас вони також імітують дію жіночого гормону естрогену, провокуючи небажані наслідки, включно з фемінізацією чоловіків та раннім статевим дозріванням в дівчат, а також онкологічні проблеми. Дослідники при цьому не уточнюють, яким саме має бути вплив пристроїв для досягнення токсичного рівня.

“З огляду на тривалий контакт зі шкірою, пов’язаний з використанням навушників, дермальний вплив є важливим шляхом, і розумно припустити, що аналогічна міграція БФА та його замінників може відбуватися з компонентів навушників безпосередньо на шкіру користувача”, — підкреслюється у висновках дослідників.

Разом з тим у дослідженні зазначається, що чимало хімічних речовин було виявлено лише у слідових кількостях і навряд чи здатні завдати шкоди. В Tox Free LIFE for All заявляють, що найбільша концентрація шкідливих речовин спостерігається у твердих пластикових частинах навушників. Ці хімічні речовини можуть потрапляти в навколишнє середовище під дією тепла, механічного навантаження або поту, а потім всмоктуватись через шкіру.


Серед рекомендацій дослідників, заміна навушників колонками, а також обмеження часу використання навушників та уникання того, щоб спати з ними. Правозахисники підкреслюють, що принаймні в країнах ЄС, на цю продукцію поширюються ті самі правила, що й на телевізори. Вони закликають до створення нової категорії регулювання для пристроїв, що носяться.

В іншому дослідженні представники австрійської Асоціації захисту прав споживачів (VKI) протестували 64 пари навушників на предмет шкідливих речовин. Були перевірені пристрої як для дітей, так і для дорослих, дротові та бездротові. За словами керівниці VKI Біргіт Шиллер, результати зовсім не означають, що необхідно заборонити використання цих пристроїв. Наприклад, навушники для дітей містили менше шкідливих речовин. Однак майже половина з них містила цілу низку небезпечних для здоров’я хімічних речовин. У рамках фінансованого ЄС проєкту Tox FREE LIFE for All загалом була протестована 81 пара навушників спільно з організаціями захисту прав споживачів зі Словенії, Чехії та Угорщини.

“З 64 товарів 28 моделей отримали оцінку “червоний” — їх використання не рекомендується. Ще 7 товарів отримали оцінку “жовтий”, а 29 навушників — оцінку “зелений” — остання через порівняно менший вміст шкідливих речовин. Дитячі навушники, за деякими вкрай негативними винятками, в цілому були менш забруднені. Тут 7 товарів також отримали оцінку “червоний”, але як мінімум 14 товарів отримали оцінку “зелений”, — зазначають в VKI.

Серед 84 шкідливих речовин, виявлених у навушниках: хлоровані парафіни, фталати, антипірени та бісфеноли. Одним з найбільш небезпечних виявились дитячі навушники “Enjoy Music”, які продаються на Temu.

Ми писали, що аудіофіли провалили “сліпий” тест на чистоту звуку. Між тим розробники з Університету Пенсільванії створили локалізовані звукові зони, схожі на бульбашки, які дозволять дозволять слухати музику без навушників.

Спецпроєкти
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном

Джерела: PCGamer; Vol.AT; The Guardian

Популярні новини

arrow left
arrow right
Люди, які "захоплюються" ШІ, першими демонструють ознаки вигорання
Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Третина дошкільнят в Британії не розуміють, як гортати книги — дослідження
Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка
Вчені навчилися викликати усвідомлені сни через знайомі звуки
"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
Новий роутер TP-Link BE670 пропонує Wi-Fi 7 до 12 Гбіт/c
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Біологи пропонують уповільнити старіння через "перезарядку" клітин
Asus і Acer зупинили продаж ноутбуків та ПК у Німеччині: винна Nokia
AyaNeo показала портативний ПК для "качків" на 1,4 кг з Ryzen AI Max
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
iPhone 17e на підході: Apple може представити "бюджетник" вже 19 лютого — розповідаємо про ключові оновлення
Вчені пояснили, чому люди повторно ухвалюють ті самі хибні рішення
Комп'ютерні магазини прибирають пам’ять з демонстраційних ПК через крадіжки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати