Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак

Угорська Асоціація захисту прав споживачів у рамках фінансованого ЄС дослідження ToxFREE LIFE for All виявила, що чимало моделей навушників містять небезпечні для здоров’я хімічні речовини.





Мова йде про речовини, що здатні провокувати онкологічні захворювання, нейродегенеративні хвороби та проблеми з гормонами в чоловіків. Одним з найбільш тривожних висновків дослідження стало твердження, що небезпечні речовини виявлялись у кожній протестованій парі навушників. Зокрема, це стосується продукції таких відомих брендів, як Bose, Panasonic, Samsung та Sennheiser.

Зазначається, що ключовим джерелом небезпечних хімічних речовин виступає пластик, з якого виготовляються пристрої. Серед небезпечних речовин: бісфеноли, фталати та поліперфтороалкільні групи. Зокрема, бісфенол А, як стверджують дослідники, присутній у 98% досліджених зразків, а його замінник бісфенол S виявлений у понад трьох чвертях. Ці хімічні речовини покликані надати жорсткості пластику. Водночас вони також імітують дію жіночого гормону естрогену, провокуючи небажані наслідки, включно з фемінізацією чоловіків та раннім статевим дозріванням в дівчат, а також онкологічні проблеми. Дослідники при цьому не уточнюють, яким саме має бути вплив пристроїв для досягнення токсичного рівня.

“З огляду на тривалий контакт зі шкірою, пов’язаний з використанням навушників, дермальний вплив є важливим шляхом, і розумно припустити, що аналогічна міграція БФА та його замінників може відбуватися з компонентів навушників безпосередньо на шкіру користувача”, — підкреслюється у висновках дослідників.

Разом з тим у дослідженні зазначається, що чимало хімічних речовин було виявлено лише у слідових кількостях і навряд чи здатні завдати шкоди. В Tox Free LIFE for All заявляють, що найбільша концентрація шкідливих речовин спостерігається у твердих пластикових частинах навушників. Ці хімічні речовини можуть потрапляти в навколишнє середовище під дією тепла, механічного навантаження або поту, а потім всмоктуватись через шкіру.





Серед рекомендацій дослідників, заміна навушників колонками, а також обмеження часу використання навушників та уникання того, щоб спати з ними. Правозахисники підкреслюють, що принаймні в країнах ЄС, на цю продукцію поширюються ті самі правила, що й на телевізори. Вони закликають до створення нової категорії регулювання для пристроїв, що носяться.

В іншому дослідженні представники австрійської Асоціації захисту прав споживачів (VKI) протестували 64 пари навушників на предмет шкідливих речовин. Були перевірені пристрої як для дітей, так і для дорослих, дротові та бездротові. За словами керівниці VKI Біргіт Шиллер, результати зовсім не означають, що необхідно заборонити використання цих пристроїв. Наприклад, навушники для дітей містили менше шкідливих речовин. Однак майже половина з них містила цілу низку небезпечних для здоров’я хімічних речовин. У рамках фінансованого ЄС проєкту Tox FREE LIFE for All загалом була протестована 81 пара навушників спільно з організаціями захисту прав споживачів зі Словенії, Чехії та Угорщини.

“З 64 товарів 28 моделей отримали оцінку “червоний” — їх використання не рекомендується. Ще 7 товарів отримали оцінку “жовтий”, а 29 навушників — оцінку “зелений” — остання через порівняно менший вміст шкідливих речовин. Дитячі навушники, за деякими вкрай негативними винятками, в цілому були менш забруднені. Тут 7 товарів також отримали оцінку “червоний”, але як мінімум 14 товарів отримали оцінку “зелений”, — зазначають в VKI.

Серед 84 шкідливих речовин, виявлених у навушниках: хлоровані парафіни, фталати, антипірени та бісфеноли. Одним з найбільш небезпечних виявились дитячі навушники “Enjoy Music”, які продаються на Temu.

