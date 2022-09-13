Електромагнітна зброя та дрони-перехоплювачі — організатори оборонного хакатону IDI Camp назвали головні теми розробок

Наприкінці вересня (23-25) в Києві відбудеться оборонний хакатон IDI Camp — захід організований в партнерстві з Укроборонпромом та Мінцифрою для розробки ПЗ та технологій, покликаних допомогти ЗСУ пришвидшити перемогу. Організатори розповіли, що наразі вже понад 150 учасників зголосились представити свої ідеї та розробки та назвали головні теми заходу. Серед них — електромагнітна зброя та дрони-перехоплювачі

Ключові теми розробок оборонного хакатону IDI Camp

електромагнітна зброя;

дрони-перехоплювачі;

розмінування територій;

системи психологічного впливу;

захист БПЛА від засобів РЕБ.

Організатори зазначають, що мають наміру обмежуються лише цими темами. Учасники можуть презентувати свої власні, ідеї, розробки та винаходи. Головна умова — щоб вони були корисними Збройним силам України, або допомагали усунути наслідки війни.

Реєстрація продовжуватиметься до 16 вересня включно — податися можна подати на офіційному сайті IDI Camp. До участі в конкурсі запрошують першочергово програмістів, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою, оператори безпілотників, радіоінженери та інженери-конструктори. Водночас майстерам-самоучкам, які можуть бути корисним при створенні проривних технологічних рішень також обіцяють знайти місце на хакатоні.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Учасники хакатону IDI Camp будуть змагатись за призовий фонд у розмірі $20 тис. Крім того, найкращі розробки можуть отримати інвестиції від партнерів. Захід відбудеться в період з 23 по 25 вересня в Києві — точні місце та час, з міркувань безпеки, будуть відомі лише учасникам IDI Camp.

Організатори хакатону — Євген Горошко (візіонер та операційний керівник хакатону), Дмитро Ковальчук (власник компаній Alterra Group та Blaize), Анатолій Маслов (засновник та СЕО ElifTech). Також серед партнерів варто зазначити компанії Ukrainian Startup Fund, Sigma Software та благодійний проект Паляниця.

У серпні відбувся перший міжнародний хакатон зі створення технологій для дронів, організований Мінцифрою спільно з «Укроборонпром» — у ньому взяли участь 150 інженерів-конструкторів, радіоінженерів, операторів безпілотників та програмістів. Водночас глава Мінцифри Михайло Федоров у підсумковому звіті натякав на випуск дронів в промислових масштабах в Україні.