Blood West / Epic Games Store

Один з розробників ігор потролив Epic Games Store, коли виявив дивну кореляцію. Виявляється, безплатні роздачі збільшуютьпродажі в Steam.

Магазин ігор Epic знаменитий знижками та безкоштовними роздачами ігор, у спробі привернути до себе увагу користувачів. Цікавою є думка, що це може працювати навпаки, а лояльність клієнтів Steam. Стелс-шутер Blood West роздавав безплатно під час різдвяних свят. Пов’язано це, чи ні, але її продажі Steam невдовзі значно зросли. Голова студії New Blood Interactive Дейв Ошрі розповів про це у соціальних мережах.

I used to think EGS was a Marketing Black Hole but turns out having your game be free on Epic is great advertising for Steam sales! pic.twitter.com/yDefeTKuXq — Dave NewBlood (@DaveOshry) January 16, 2026

“Раніше я думав, що EGS — це маркетингова чорна діра, але виявляється, що безкоштовна гра в Epic — це чудова реклама для продажів у Steam! Blood West була безплатною на EGS протягом свят і продалася на 200% більше у Steam”, — пише Ошрі в X.

Розробник поділився графіком, котрий показує, що користувачі Steam шалено скуповували Blood West попри те, що гра нічого не коштувала в Epic. Як зазначають коментатори, час збігається не зовсім точно. Гра була безплатною протягом 24 годин, починаючи з 20 грудня, але графік має пік через кілька днів. Але Ошрі вважає, що приблизно 200% зростання продажів не було випадковим. Наразі Blood West коштує у Steam 499₴.

Значне зростання популярності EGS та безплатні ігри, здається, зовсім не заважають популярності магазину Valve, котрий налічує вже 42 млн користувачів. У відповідь на питання щодо такого успіху Steam, багато користувачів зазначають його соціальні функції. Steam фактично став головним ігровим форумом та місцем, де розробники ігор спілкуються з геймерами.

Джерело: Notebookcheck