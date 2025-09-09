Ось такий Microsoft Surface Pro. Віримо?

Як сказав один з користувачів X, навіть Microsoft не може змусити себе користуватися Surface. Apple мала б найняти у відділ маркетингу того працівника, котрий це зробив.

Офіційний акаунт Microsoft Surface опублікував пост з рекламою планшета Surface Pro в X. Підпис до фото називав планшет “кращим приятелем у дослідженнях”. Але який гаджет насправді найкращий друг у дослідженнях? Ймовірно, це можна дізнатися, якщо поглянути на екран планшета: на ньому можна помітити елементи інтерфейсу iPadOS.

Точніше, це Microsoft Word, але зверху є рядок стану з iPad (на Windows верхньої панелі взагалі немає). Як зазначає Джез Корден з Windows Central, котрий написав про цей кумедний момент, якщо вже фотошопите, то можна було б витратити ще 10 секунд, щоб прибрати зайве. Автор робить припущення, що команда SMM, котра робила пост, можливо, ніколи не тримала Surface в руках. Маянк Пармар з Windows Latest, котрий теж зробив скриншот, вважає, що це міг бути стажист Microsoft, котрий невдало використав ШІ під час створення зображення.

“Це нагадує мені часи, коли Surface мав контракт з NFL, а коментатори постійно називали їх iPad”, — зазначає Корден.

У такому стані пост провисів понад 20 годин та мав шалений успіх у вигляді 483 тисячі переглядів. Microsoft, звичайно, видалила його, але скриншоти зробив кожен, хто міг, і інтернет жваво почав глузувати. Користувачі X жартують, що Microsoft забула, на якій операційній системі працюють її планшети. Хтось дивується, як це компанія вартістю у трильйони доларів пропускає подібні ляпи.

Тож на екрані Surface Pro скриншот з iPad? Можливо, справи навіть гірші. Планшет на зображенні… більш схожий на iPad, ніж на Surface. Не видно ані підставки, ані обкладинки Type Cover тощо — немає жодних впізнаваних рис бренду. Форма екрана також здається ближчою до 4:3, тоді як дисплей Surface Pro має співвідношення розмірів 3:2.

Що ж до справжніх пристроїв Apple, їхню презентацію можна буде побачити вже сьогодні. Там навіть можуть бути iPad, але, швидше за все, реліз планшетів відбудеться пізніше. До речі, Apple нещодавно у схожий спосіб прорекламувала телефони Samsung.