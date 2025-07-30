Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці

Apple помилково прорекламувала Samsung Galaxy Flip 7 / Apple, Samsung

Офіційний акаунт підтримки Apple у китайській соцмережі Weibo випадково опублікував рекламне відео складаного смартфона від Samsung.

Сама публікація була присвячена функції батьківського контролю для завантажень в App Store, але чомусь супроводжувалась рекламним тизером Galaxy Flip7. Відео доволі швидко видалили, але відомий інсайдер PhoneArt встиг зафіксувати цю прикру помилку.

A mix-up occurred when China’s official “Apple Support” Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7 — PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025

Користувачі добряче посміялися в коментарях до допису, припускаючи, що Samsung і Apple просто використовують одне PR-агентство в Китаї, а працівник випадково сплутав акаунти. Інший варіант — автор міг скопіювати посилання для особистих цілей (наприклад, щоб надіслати другові), але не встиг замінити його на потрібне від Apple.

Останні складані смартфони Samsung — як Flip7, так і Galaxy Fold7 — захоплюють галузь, допоки Apple намагається розібратися з власною альтернативою і створити пристрій з повністю непомітною складкою. Попередні звіти цього року повідомляли, що виробництво зрештою отримало «зелене світло» і вже розпочата робота над спеціалізованою виробничою лінією для дисплеїв iPhone Fold.

Аналітики JPMorgan очікують на запуск складаного смартфона від Apple у 2026 році як частину лінійки iPhone 18 з екраном книжкового типу і ціною від $1999. Очікується, що пристрій може принести Apple дохід у $65 млрд.

Тим часом в мережі вже з’явились перші «живі» фото iPhone 17 Pro. Всю лінійку традиційно очікуємо до презентації восени, з надтонкою версією Air в тому числі.

Джерело: 9to5mac, PhoneArena