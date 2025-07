Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці

Офіційний акаунт підтримки Apple у китайській соцмережі Weibo випадково опублікував рекламне відео складаного смартфона від Samsung.

Сама публікація була присвячена функції батьківського контролю для завантажень в App Store, але чомусь супроводжувалась рекламним тизером Galaxy Flip7. Відео доволі швидко видалили, але відомий інсайдер PhoneArt встиг зафіксувати цю прикру помилку.

A mix-up occurred when China’s official “Apple Support” Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025