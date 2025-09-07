Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки

Depositphotos

Дані оператора зв’язку з Південної Кореї підтверджують Apple iPhone 17, надтонкий iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та Pro Max з деякими деталями.

Як йдеться в документах, про які розповів @Jukanlosreve в X, базовий iPhone 17 не отримає надто багато змін в дизайні та інноваційних вдосконалень, але буде кращим за iPhone 16. Він оснащений 6,3” OLED-дисплеєм, новим чипом A19 та 8 ГБ оперативної пам’яті. На задній панелі розташовані дві камери: 48 МП основна та 12 МП надширококутна. Фронтальна камера покращилася до 24 МП, це має помітно вплинути на якість відеодзвінків.

Молодша модель матиме акумулятор на 3600 мАг. Wccftech очікує, що у поєднанні з більш енергоефективним чипом та оптимізацією ПЗ він працюватиме довше, ніж актуальні моделі Pro. Але в часи, коли виробники оснащують смартфони батареями на 7000 мАг, а презентації концептів обіцяють 15000 мАг у корпусі звичайної товщини, така місткість здається жартом.

Надтонкий iPhone 17 Air матиме товщину лише 5,5 мм і важитиме лише 145 г. Він отримає 6,6” дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2740×1280, основну камеру на 48 МП та фронтальною на 24 МП. В Air також працюватиме процесор A19 — раніше повідомлялося про чип A19 Pro з 5-ядерним графічним процесором. А от акумулятор буде лише 2800 мАг, тож компанія має запропонувати щось, щоб це компенсувати.

Обидві моделі iPhone 17 Pro, отримають значні покращення як зовні, так і всередині. Менший 6,3” апарат матиме потрійну камеру, як і iPhone 17 Pro Max, але отримає деякі відмінності. Його батарея — лише 3700 мАг, порівняно з 5000 мАг у Pro Max. Обидві моделі матимуть нову систему охолодження з випарною камерою. Вперше після 16e iPhone отримають власний модем C1.

Вигляд iPhone 17 Pro, як і решти лінійки, можна вважати давно підтвердженим чисельними витоками. Останнім часом з’явилися кадри випробування моделі на вулиці, а також відео апаратів нібито одразу після збирання. Презентація Apple iPhone 17 відбудеться 9 вересня, але деякі виробники виробники, схоже, почали копіювати їхній дизайн ще до виходу.