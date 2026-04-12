Довгоочікуване повернення "Ейфорії": HBO розкрила графік виходу та перші деталі третього сезону

HBO нарешті визначила графік релізу третього сезону “Ейфорії”. Після тривалого очікування та багатьох перенесень, культова драма повертається з оновленим сюжетом та значним часовим стрибком.


Один із найпопулярніших проєктів сучасності, серіал “Ейфорія”, нарешті виходить із тривалого виробничого пекла. Як повідомляє видання Game Rant, телеканал HBO затвердив фінальні терміни прем’єри.

Третій сезон стане новим етапом для франшизи. Головною зміною в наративі стане значний часовий стрибок: герої більше не будуть учнями середньої школи.

Це дозволить творцю серіалу Сему Левінсону дослідити доросле життя персонажів. Зендея повернеться до своєї знакової ролі Ру Беннетт, а разом із нею на екранах з’являться Сідні Свіні та Джейкоб Елорді.


Попри чутки про можливі заміни, основний кістяк акторського складу залишився незмінним. Графік виходу серій обіцяє бути класичним для HBO: щотижневі релізи щонеділі ввечері.

Такий підхід дозволяє зберігати високий рівень обговорення у соціальних мережах та підтримувати інтерес глядачів протягом усього сезону. Виробництво натрапляло на чималі труднощі через завантаженість акторів.

Автори запевняють, що додатковий час пішов на користь сценарію, зробивши його глибшим та похмурішим. Для тих, хто планує марафонський перегляд, варто враховувати, що серії виходитимуть з інтервалом у сім днів.

Очікується, що новий сезон стане одним із найбільш обговорюваних телевізійних подій року, задаючи нові тренди у моді. Попри довгу паузу, кредит довіри до проєкту залишається величезним.

“Ейфорія” продовжує бути дзеркалом проблем сучасного покоління, навіть якщо тепер герої стикаються з викликами дорослого світу за межами шкільних коридорів.

Джерело: Game Rant

