Microsoft представила нові Surface Pro і Laptop — найтонші Copilot+ PC, зі Snapdragon X Plus та ціною від $800

Microsoft розширила лінійку пристроїв Copilot+ PC та анонсувала відразу дві системи з 8-ядерними процесорами Qualcomm Snapdragon X Plus. Ці новинки мають багато спільних характеристик, проте відрізняються формфактором виконання та розмірами дисплея. Отже, компанія створила 13-дюймовий ноутбук Surface Laptop та 12-дюймовий планшет Surface Pro.

На додачу до процесора обидві новинки отримали по 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю до 512 ГБ. Дисплей Surface Pro має менші розміри, проте кращий в інших характеристиках. Він має роздільну здатність 2196×1464 пікселів та підтримує частоту оновлення 90 Гц. Водночас 13-дюймовий дисплей Surface Laptop підтримує роздільну здатність 1920×1280 пікселів та частоту оновлення 60 Гц. В обох випадках використовуються сенсорні дисплеї.

Ще однією відмінністю Surface Pro стала підтримка Windows Hello через камеру, тоді як у ноутбуці ідентифікація здійснюється через сканер відбитків пальців. Крім того, планшет має додаткову 10-мегапіксельну камеру на задній панелі.

Новий Surface Pro менший за існуючу 13-дюймову модель і має конструкцію без вентилятора. Microsoft називає його «найтоншим і найлегшим Copilot+ PC». Пристрій важить 680 г (без клавіатури). Опціональна клавіатура важить ще близько 120 г і коштує від $149. Стилус Surface Slim Pen коштує окремо $129. Ще однією помітною відмінністю є відсутність фірмового роз’єму Surface Connect. Замість нього для зарядки доступний USB Type-C. Насправді два порти USB Type-C 3.2 — це єдині порти на всій системі.

У комплекті буде лише кабель USB Type-C для зарядки — без адаптера живлення. Імовірно, це пов’язано з регулюваннями ЄС, які зобов’язують використовувати єдиний зарядний порт USB-C для планшетів, через що блок живлення не вважається обов’язковим (як і у випадку зі смартфонами). Щоб швидко зарядити новий Surface Pro, потрібен зарядний пристрій на щонайменше 45 Вт.

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Ці нові Copilot+ PC з’являться у продажу з 20 травня, а бізнес-версії почнуть постачати з 22 липня. Surface Laptop з дисплеєм 13,8 дюйма стартує з ціною $999, а Surface Pro 11-го покоління — від $799,99.

Surface Pro 10-го покоління та Surface Laptop 7-го покоління, які дебютували торік із процесорами Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus (10 ядер), досі доступні за ціною від $799,99. Якщо ціни на ці потужніші моделі не зростуть, покупці, яким не принципові найтонші й найлегші корпуси, можуть обрати саме їх. Можливо, нові 8-ядерні моделі дорожчі через нові митні збори Трампа, однак Microsoft це не коментувала.

Джерело: tomshardware