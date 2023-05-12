Накладні навушники Fairphone Fairbuds XL ремонтуються власноруч, запчастини для них можна замовляти через застосунок

Компанія Fairphone підготувала до випуску нову модель бездротових накладних навушників, які легко відремонтувати самим користувачем. Fairphone Fairbuds XL мають модульну конструкцію, а виробник обіцяє легкий доступ до запасних частин.

Курс Візуалізація інтер’єрів у 3Ds Max. По-перше, це красиво . Мур

Серед змінних модулів згадуються знімна кришка оголів’я, кабель, що з’єднує динаміки, а також модулі лівого та правого динаміків, які дозволяють замінити несправний драйвер або хиткі кнопки. Також доступні змінна батарея (€19,95), амбушюри (€14,95), три частини оголів’я (€19,95 кожна). Більшість електронних компонентів, таких як модуль Bluetooth 5.1, знаходяться у лівому та правому модулях динаміків. Однак Fairphone може почати продавати запасні друковані плати, кнопки та мікрофони, якщо це буде виправдано.

Виробник продаватиме модулі Fairbuds XL через застосунок Fairbuds, доступний у Play Store та App Store. Компанія також має намір працювати з клієнтами, щоб забезпечити підтримку або зв’язатись з партнером з ремонту, якщо користувач не захоче займатися ремонтом самостійно. Партнери також можуть приймати непотрібні компоненти для повторного використання або перероблення.

У навушниках Fairphone Fairbuds XL використовуються 40-міліметрові динаміки з частотною характеристикою 20-20000 Гц, а батарея місткістю 800 мАг забезпечує до 30 годин автономної роботи. Супутній застосунок дозволяє налаштовувати еквалайзер.

Замість типової для смартфонів Fairphone 5-річної гарантії у випадку Fairbuds XL виробник пропонує лише 2 роки гарантії. Пристрій вже надійшов у продаж за ціною €249.

Джерело: arstechnica