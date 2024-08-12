Fallout: New Vegas отримує масштабне фанатське розширення із 6+ годинами геймплею

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А ще в ньому 20+ квестів, нові фракції та 35+ озвучених персонажів.

Модер ToxicWhiteout створив нове фанатське розширення для Fallout: New Vegas під назвою Dry Wells — Legion Expansion, яке додає понад 6 годин геймплею та більш як 20 нових квестів. Модифікація відбудовує локацію Dry Wells з нуля, дозволяючи відвідати її до подій доповнення Lonesome Road.

Розширення додає понад 20 нових квестів різної складності — від простих завдань із доставки предметів до масштабних битв. Гравці зможуть дослідити нові підземелля середнього розміру та пройти чотири сюжетні лінії. Дві з них зосереджені на історії Легіону, одна присвячена звільненню рабів, а ще одна пов’язана з новою фракцією «Гільдія мисливців».

ToxicWhiteout стверджує, що вибір гравців впливатиме на розвиток головного квесту, що підвищить реіграбельність модифікації. Крім того, розширення додає 35 повністю озвучених персонажів і можливість отримати нове житло після проходження основної сюжетної лінії.

Модифікація також дає змогу дізнатися більше про плем’я Twisted Hairs через приховані нотатки, розкидані картою. Гравці зможуть дослідити історію зради цього племені.

Розробник пропонує три додаткові файли для розширення. Перший додає погодні ефекти Desert Natural Weathers Climate до локації Dry Wells. Другий — аудіомод, що додає радіоприймачі з Imperium Radio. Третій файл додає скриню з бронею Гая Магнуса та іншими нагородами в житло гравця.

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Завантажити Dry Wells — Legion Expansion можна на Nexusmods.

Fallout: New Vegas — це рольова відеогра, випущена у 2010 році компанією Obsidian Entertainment. Гра є спін-оффом серії Fallout і розгортається у постапокаліптичному регіоні Мохаве через чотири роки після подій Fallout 3. Гравці беруть на себе роль Кур’єра, який потрапляє у вир конфлікту між різними фракціями за контроль над Нью-Вегасом і дамбою Гувера. New Vegas відома своїм глибоким сюжетом, системою репутації, різноманітністю квестів і можливістю впливати на долю ігрового світу. Гра здобула культовий статус серед фанатів завдяки своїй атмосфері, складним моральним дилемам і високій реіграбельності.

Нещодавно ми писали, що вийшла демоверсія моду Fallout Vault 13 — він відтворює першу гру серії в четвертій.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Джерело: Dsogaming

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