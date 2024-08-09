Мод Fallout Vault 13 відтворює першу гру серії у четвертій — демоверсія вже доступна

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Робота над проєктом Fallout Vault 13 ведеться з лютого 2021 року. Згодом він включатиме п’ять зон відкритого світу, включаючи знайомі локації, такі як Shady Sands, База Ханів та, власне, Vault 13.

Команда створює «повністю оновлену систему рівнів, яка відображає складність та глибину оригінальної гри». Також вона адаптує навички з оригінальної Fallout. Втім, деякі бонуси переробляються для кращого використання у 3D-просторі. З часом у гру будуть включені всі квести, області та NPC разом із деякими доповненнями, яки «сприяють розвитку історії».

Демоверсія пропонує перший погляд на те, що має відбутися. Розробники випустили її зараз, щоб зібрати відгуки перед фінальним випуском. Наразі можна досліджувати лише одну з нових зон – The Inyo. Поки немає озвучення, яке заплановано у релізі. Навички поки що не змінюються автоматично під час змін характеристик SPECIAL. Під час створення персонажа вибір параметра «тіло» змусить його зникнути. Усе це тимчасово, до повноцінного випуску.

Щоб грати у демо, потрібно мати Fallout 4 з усіма DLC та видалити будь-який вміст Creation Club. Знадобиться також Fallout 4 Script Extender та повернення до версії гри 1.10.163, що передувала «некстген»-оновленню. На сторінці мода у NexusMods розробники залишили детальні інструкції. Дата фінального релізу поки невідома.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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