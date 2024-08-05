Вийшла неофіційна українізація Fallout New Vegas — не тільки текст, але й графіка та відео

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

На NexusMods доступна українська текстова локалізація Fallout: New Vegas. Переклад з англійської мови готовий на 80%.

Авторами мода є користувачі Nexus lora8124 та Val-El. Мод протестований на версіях гри з EGS, Steam та GOG, також він працює на Steam Deck. Переклад не тестувався з іншими модами, тож у разі їхнього застосування частина текстів може бути англійською.

На сторінці моду є детальна інструкція з його встановлення, яке є не надто простим. Також докладно описаний стан перекладу: зазначається, що перекладені необхідні для гри елементи графіки, субтитри стартового ролика, створені шрифти. Інтро доступне у варіантах 720р, 1080р та 4К, перший є в архіві з основними файлами, інші, за бажанням, можна завантажити окремо.

Автори продовжують роботу над перекладом та закликають користувачів долучатися до тестування. Вони просять відправляти їм скриншоти помилок у Dicord, оскільки над перекладом працюють лише двоє людей, зусилля яких потребують допомоги.

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Джерело: NexusMods

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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