Фан Mass Effect віднайшов прототип DLC до гри 19-річної давнини

Фан Mass Effect випадково відкопав прототип вирізаного DLC, який зрештою переробили в Bring Down the Sky. Це рання версія місії, що майже 19 років ховалася в архівах розробницьких збірок.

Історія пошуків розпочалася з давнього коментаря під відео на YouTube ще у 2010-му. Композитор гри виклав трек із невиданого DLC. Хтось написав, що це мовляв Caleston DLC, яке на хвилину з’являлося в Xbox Live. Жодних доказів не було, але фан під ніком TheUnsungHero26 вирішив докопатися до правди.

І таки докопався. Під час розробки Mass Effect студія BioWare дійсно завантажувала прототип DLC на PartnerNet — внутрішню “пісочницю” Xbox 360 для девелоперів. Ця збірка з’явилася в архіві Hidden Palace 25 жовтня 2025 року, і після цього з’явилося повне проходження.

“Тепер я розумію, що вміст цього, ймовірно, не надто захопить нікого, окрім найзатятіших фанатів Mass Effect”, — вважає TheUnsungHero26.

Прототип називається Caleston DL — та сама рання версія вирізаної планети (точніше, місяця) Калестон, яка пізніше перетворилася на Терум у фінальній грі. У збірці планета ще знаходиться на мапі галактики. Однак коли її обираєш, гра перекидає користувача в зовсім іншу місію — ранній варіант Bring Down the Sky, коли її ще планували як звичайний побічний квест у сюжетці.





Версія помітно інакше: інша мапа і батаріанців немає взагалі, бо замість них вороги-люди. Додається таймер, а замість трьох баз потрібно шукати три шахтні стволи з генераторами й вимикати їх. Плюс можна знайти три ящики з унікальною бронею і зброєю, яких у фінальній грі не було. По суті, це чернетковий варіант місії, де є знайомі механіки Mass Effect 1, але з купою сирих або змінених ідей, які потім переробили або відкинули.