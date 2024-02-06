Final Fantasy 14 на Xbox вимагатиме відразу дві підписки сумарною вартістю $18-32 на місяць

Популярна MMO-гра Final Fantasy 14 нарешті виходить на консолі Xbox Series X/S, але є одне важливе застереження. За даними видавця Square Enix, для повної версії буде потрібна підписка Xbox Game Pass Core або Ultimate. На додаток до щомісячної плати за гру у вигляді підписки.

Підрахуймо. 30-денна підписка на Final Fantasy 14 коштує $15, 90-денна ─ $42, а 180-денна — $78. Xbox Game Pass Core коштує $10 на місяць або $60 на рік. Xbox Game Pass Ultimate коштує $17 на місяць. Таким чином, гравцям Xbox доведеться викладати мінімум $18 на місяць і максимум $32 на місяць, щоб подорожувати чарівним світом Еорзеї. Завантажити гру можна безкоштовно.

Це трохи незвично з кількох причин. Ще в квітні 2021 року Microsoft скасувала вимоги до підписки для безкоштовних багатокористувацьких ігор. Однак Final Fantasy 14 не зовсім безкоштовна гра, хоч її можна звантажити безплатно. Крім того, гравці PlayStation вже давно можуть запускати гру без необхідності купувати підписку PlayStation Plus. Для Sony гра належить до категорії безкоштовних ігор, але не для Microsoft.

Варто зазначити, що для бета-версії гри скасовано вимогу оплачувати підписку. Відкрите бета-тестування версії Final Fantasy 14 для Xbox Series X|S розпочнеться 21 лютого. Повну версію гри буде випущено після завершення бета-тесту, але конкретної інформації поки що немає. Відкрита бета-версія призначена лише для нових гравців.

Джерело: Engadget