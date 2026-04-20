Новини Пристрої 20.04.2026

Аша Шарма особисто відповіла геймеру на скаргу, що оновлення Xbox Insider "зацеглило" Series S

Софія Шадріна

Учасник програми Xbox Insider стверджує, що останнє тестове оновлення перетворило його Xbox Series S на цеглу — і скарга дійшла аж до CEO підрозділу.

Користувач під ніком @1tristan в X написав, що після інсайдерського апдейту консоль перестала працювати. Проблема виявилася настільки серйозною, що він навіть розглядав перехід на Series X як єдиний спосіб її вирішити. Зазвичай такі скарги губляться в потоці повідомлень — платформа масштабна, і фізично неможливо відстежити кожен кейс. Цього разу, однак, пост помітила Аша Шарма і відповіла лаконічно:

“looking into this” — “розбираюся”.

Для CEO великої платформи публічно відповідати на скарги рядового користувача — нетиповий крок. Шарма очолила Xbox на початку 2026 року після відходу Філа Спенсера і з першого дня веде себе помітно активніше в соцмережах, ніж її попередник. Раніше ми писали про те, що вона публічно визнала завищену ціну Game Pass — ще одна нетипова для корпоративного керівника відвертість.

З приходом Шарми Xbox дійсно ожив: минулого місяця до всіх користувачів докотилися оновлення кастомізації, а цього місяця учасники Xbox Insider отримали довгоочікуваний апдейт системи досягнень. Паралельно компанія планує перезапустити Game Pass з новими рівнями підписки та можливим партнерством з Netflix. Проте одна болюча тема нікуди не ділася — питання ексклюзивів. За даними аналітиків Alinea Analytics, Starfield розійшовся приблизно у 140 000 копій на PlayStation 5, і дискусія про сенс консолі без власних тайтлів триває.


Джерело: Windows Central


 

