tradfi
Новини Ігри 02.02.2026 comment views icon

Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 
Final Fantasy 11

У Final Fantasy 11 стався збій на сервері, через який Square Enix довелося вручну вбивати босів. Розробники стали своєрідним щитом між гравцями та “сумнозвісними монстрами”.


Цього тижня у зонах Лімбуса сервер перестав правильно фіксувати перемоги над тимчасовими монстрами, від вбивства яких залежить якість луту. У системі гри 2002 року скрині стають ціннішими залежно від того, скільки таких ворогів гравці сервера перемогли протягом місяця. Однак останніми тижнями гравці не отримували належних бонусів.

За правилами Final Fantasy 11, після поразки рідкісний монстр має зникати й не з’являтися знову до наступного щомісячного рейду. Однак у зоні Лімбуса вони почали відроджуватися хаотично. Студія Square Enix пояснила, що причиною став збій у серверних даних. Система несподівано видаляла інформацію про перемоги над цими ворогами.

Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 
Приклад монстра, якого треба вбивати щомісяця

Проблема б’є напряму по всіх гравцям. Кожен живий рідкісний монстр означає гірший лут у скринях Лімбуса для всього сервера протягом наступного місяця. При цьому наразі неможливо визначити чи монстр справді живий, чи просто з’явився знову через втрату даних.

Розробники Final Fantasy 11 вже випустили патч, щоб збій не повторювався в майбутньому, але він не розв’язує проблему з січневими рейдами. Тому Square Enix вийшла на охоту.


“Щоб вирішити проблему, ігрові майстри відвідають кожен світ по черзі та особисто переможуть кожного сумнозвісного монстра. Ми перепрошуємо за незручності”, — пояснили розробники.

Гравці сприйняли ситуацію з гумором. Один японський фанат написав у X: “Бог особисто втручається, щоб виправити сам світ, це надто смішно”. Інший зізнався, що коли уявив адмінів, що мандрують світом і полюють на ворогів одного за одним, то “не зміг стримати сміху”. Станом на зараз Лімбус має бути звільненим від “сумнозвісних монстрів”, які відмовлялися помирати.

Джерело: PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Настільна гра S.T.A.L.K.E.R. з українською локалізацією: передзамовлення відкрито, ціна — ₴5200 зі знижкою
Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%
Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”
Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
Для Hollow Knight: Silksong анонсували "морське" DLC на 2026 рік
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки
В аномаліях S.T.A.L.K.E.R. 2 почав спавнитися унікальний артефакт
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
Готуйте гаманці: Steam опублікував розклад фестивалів та розпродажів на 2026 рік
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
В Digital Foundry обрали три найкращі за графікою гри 2025 року
Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році
Ютубер прожив тиждень у Cyberpunk 2077 — у реальному житті їв, спав і робив все інше як NPC
Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки
Геймер виявив баг на "нескінченні" гроші в магазинах GameStop з оновленням Switch 2
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати