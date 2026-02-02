Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 

Final Fantasy 11

У Final Fantasy 11 стався збій на сервері, через який Square Enix довелося вручну вбивати босів. Розробники стали своєрідним щитом між гравцями та “сумнозвісними монстрами”.





Цього тижня у зонах Лімбуса сервер перестав правильно фіксувати перемоги над тимчасовими монстрами, від вбивства яких залежить якість луту. У системі гри 2002 року скрині стають ціннішими залежно від того, скільки таких ворогів гравці сервера перемогли протягом місяця. Однак останніми тижнями гравці не отримували належних бонусів.

За правилами Final Fantasy 11, після поразки рідкісний монстр має зникати й не з’являтися знову до наступного щомісячного рейду. Однак у зоні Лімбуса вони почали відроджуватися хаотично. Студія Square Enix пояснила, що причиною став збій у серверних даних. Система несподівано видаляла інформацію про перемоги над цими ворогами.

Проблема б’є напряму по всіх гравцям. Кожен живий рідкісний монстр означає гірший лут у скринях Лімбуса для всього сервера протягом наступного місяця. При цьому наразі неможливо визначити чи монстр справді живий, чи просто з’явився знову через втрату даних.

Розробники Final Fantasy 11 вже випустили патч, щоб збій не повторювався в майбутньому, але він не розв’язує проблему з січневими рейдами. Тому Square Enix вийшла на охоту.





“Щоб вирішити проблему, ігрові майстри відвідають кожен світ по черзі та особисто переможуть кожного сумнозвісного монстра. Ми перепрошуємо за незручності”, — пояснили розробники.

Гравці сприйняли ситуацію з гумором. Один японський фанат написав у X: “Бог особисто втручається, щоб виправити сам світ, це надто смішно”. Інший зізнався, що коли уявив адмінів, що мандрують світом і полюють на ворогів одного за одним, то “не зміг стримати сміху”. Станом на зараз Лімбус має бути звільненим від “сумнозвісних монстрів”, які відмовлялися помирати.

