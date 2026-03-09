"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси

Застосунок "Ощад"

У понеділок, 9 березня, приблизно о 10:00 ранку користувачі почали помічати, що застосунок “Ощадбанку” не відкривається. Банк пояснив ситуацію тим, що система безпеки зафіксувала ознаки можливої DDoS-атаки, тому фахівці вирішили тимчасово вимкнути сервери та перевірити всі системи.





Через це електронні сервіси банку тимчасово не працюють, а мобільний застосунок “Ощад” не завантажується. У банку кажуть, що така реакція — стандартна процедура захисту. Коли система помічає підозрілий трафік, вона блокує доступ до серверів, щоб не допустити збоїв або витоку даних.

У повідомленні банку зазначили, що повноцінна робота відновиться протягом кількох годин:

“Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки”.

Поки технічні фахівці перевіряють системи, клієнтам залишається лише трохи зачекати, поки банк поверне роботу онлайн-сервісів у нормальний режим. Раніше DDoS-атаки також зазнав monobank.





Водночас “Ощадбанк” останніми днями опинився в центрі ще однієї гучної історії. У ніч на 6 березня влада Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби банку та сімох громадян України, які працювали в бригаді інкасації. Вони перевозили валюту та банківські метали між Райффайзен Банк Австрія та Ощадбанком.

У транспорті було $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Податкова та митна служба Угорщини заявила, що підозрює українців у відмиванні грошей.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України та Національному банку України наголосили, що перевезення здійснювали з дотриманням міжнародного права, правил ЄС і двосторонніх угод, а всі документи на валюту та золото були в порядку.

Згодом угорська сторона депортувала українців додому, але гроші й золото поки не повернула. Україна вже звернулася до ЄС та США через цей інцидент. Сибіга також заявив, що ситуацію розглядають як можливу російську провокацію. Після цього МЗС України порадило громадянам утриматися від поїздок до Угорщини або транзиту через цю країну, а Національний банк України рекомендував банкам, які перевозять цінності між країнами, переглянути маршрути транспортування.

Джерело: nv