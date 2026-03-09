banner
Новини Україна 09.03.2026 comment views icon

"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Застосунок "Ощад"

У понеділок, 9 березня, приблизно о 10:00 ранку користувачі почали помічати, що застосунок “Ощадбанку” не відкривається. Банк пояснив ситуацію тим, що система безпеки зафіксувала ознаки можливої DDoS-атаки, тому фахівці вирішили тимчасово вимкнути сервери та перевірити всі системи.


Через це електронні сервіси банку тимчасово не працюють, а мобільний застосунок “Ощад” не завантажується. У банку кажуть, що така реакція — стандартна процедура захисту. Коли система помічає підозрілий трафік, вона блокує доступ до серверів, щоб не допустити збоїв або витоку даних.

"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Повідомлення про помилку в застосунку “Ощад”

У повідомленні банку зазначили, що повноцінна робота відновиться протягом кількох годин:

“Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі. Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки”.

Поки технічні фахівці перевіряють системи, клієнтам залишається лише трохи зачекати, поки банк поверне роботу онлайн-сервісів у нормальний режим. Раніше DDoS-атаки також зазнав monobank.


Водночас “Ощадбанк” останніми днями опинився в центрі ще однієї гучної історії. У ніч на 6 березня влада Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби банку та сімох громадян України, які працювали в бригаді інкасації. Вони перевозили валюту та банківські метали між Райффайзен Банк Австрія та Ощадбанком.

У транспорті було $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Податкова та митна служба Угорщини заявила, що підозрює українців у відмиванні грошей.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України та Національному банку України наголосили, що перевезення здійснювали з дотриманням міжнародного права, правил ЄС і двосторонніх угод, а всі документи на валюту та золото були в порядку.

Згодом угорська сторона депортувала українців додому, але гроші й золото поки не повернула. Україна вже звернулася до ЄС та США через цей інцидент. Сибіга також заявив, що ситуацію розглядають як можливу російську провокацію. Після цього МЗС України порадило громадянам утриматися від поїздок до Угорщини або транзиту через цю країну, а Національний банк України рекомендував банкам, які перевозять цінності між країнами, переглянути маршрути транспортування.

Спецпроєкти
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3
Сверхзабезпечення 352% по BTC: про що говорить лютневий звіт біржі Bitget про резерви

«‎Ощадбанк» слідом за «‎ПриватБанком» відмовився від російської версії мобільного застосунку/сайту та додав «‎файну» мову з українськими діалектизмами та фразеологізмами

Джерело: nv

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Україні запускають сервіс єЧек: паперові чеки перейдуть "у цифру" і ваш банківський застосунок
До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Закрити небо, зупинити ворога, позбавити росію грошей: три кроки до миру від Михайла Федорова
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Мобінг і харасмент на роботі: українцям дозволять тимчасово перейти на дистанційну форму
Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
ПДВ для ФОПів: Мінфін готує компромісний варіант з вищим лімітом
В Україні запровадили новий алгоритм захисту для КЕП: що буде зі старими сертифікатами?
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"
Зареєструвати Starlink тепер можна у операторів "Нова пошта" та "Укрпошта": як це працює
Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року
Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota
В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати