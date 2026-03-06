Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року

Depositphotos

Консорціум із 12 великих європейських банків під альянсом Qivalis просуває стейблкоїн, прив’язаний до євро, із цільовим запуском у другій половині 2026 року. Токен буде забезпечений 1:1 до євро.





Коаліція 12 великих європейських банків просуває плани випуску стейблкоїна, деномінованого в євро, у межах однієї з найбільш скоординованих ініціатив приватного сектору на континенті, спрямованих на конкуренцію з домінуванням цифрових токенів, забезпечених доларом. Планується, що щонайменше 40% резервів нового стейблкоїна зберігатимуться у банківських депозитах, а решта — у короткострокових суверенних облігаціях єврозони з високим рейтингом, згідно з місцевим звітом. Ініціатива під назвою Qivalis включає CaixaBank, BNP Paribas, ING, UniCredit та BBVA, а також Danske Bank, DZ Bank, SEB, KBC, Raiffeisen Bank International, DekaBank та Banca Sella.

Як повідомляє іспанське видання CincoDías, консорціум планує комерційний запуск у другій половині 2026 року. Структура проєкту покликана знизити концентраційні ризики та впровадити повне забезпечення й цілодобове право на погашення для власників. Ян Зелль, колишній керівник Coinbase Germany і нинішній CEO Qivalis, заявив CincoDías, що група прагне запропонувати регульовану внутрішню альтернативу стейблкоїнам, деномінованим у доларах США, у межах Європейського Союзу, а також позиціонувати токен для глобальних варіантів використання, таких як миттєві транскордонні бізнес-платежі.

Дистрибуція є ключовою складовою цієї стратегії. Qivalis веде розширені переговори з криптовалютними біржами, маркет-мейкерами та постачальниками ліквідності, щоб забезпечити лістинг і торгівлю стейблкоїном із першого дня. Банки-учасники також розповсюджуватимуть токен через власні канали. Консорціум надає пріоритет партнерам, які відповідають регулюванню ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA), що встановлює вимоги до ліцензування, резервів і прозорості для емітентів стейблкоїнів у блоці. MiCA, впроваджувана поетапно з 2024 року, встановлює жорсткі стандарти капіталу, управління та резервів для емітентів так званих “токенів, прив’язаних до активів” та “електронних грошових токенів”.





Консорціум офіційно запустився у грудні і з того часу розширився. BBVA приєднався на початку лютого, відмовившись від власного незалежного проєкту стейблкоїна на користь колективної ініціативи — крок, який банк пояснив перевагами масштабу та інтероперабельності порівняно з фрагментованими рішеннями окремих банків. Водночас стейблкоїни, забезпечені євро, залишаються невеликою частиною ринку. Понад 95% глобальної пропозиції стейблкоїнів прив’язані до долара США, згідно з даними The Block. Європейські банки вбачають можливість конкуренції, особливо у транскордонних платежах, де традиційна інфраструктура може бути повільною та дорогою.

Просування Qivalis також відбувається на тлі ширшого зростання інтересу інституцій до стейблкоїнів. Barclays, за повідомленнями, досліджує інструменти розрахунків на блокчейні, оскільки банки готуються до зростання використання стейблкоїнів. У Великій Британії Financial Conduct Authority відібрала компанії, включаючи Revolut, для тестування варіантів використання стейблкоїнів у регуляторній “пісочниці”, тоді як законодавці США переглядають правила щодо доходності стейблкоїнів на тлі занепокоєнь відтоку депозитів із традиційних банків. Стейблкоїни також дедалі частіше пов’язують із новими моделями цифрової комерції. Співзасновник Stripe нещодавно передбачив “потік” комерції, керованої ШІ, яка використовуватиме стейблкоїни та високопродуктивні блокчейни, підкреслюючи, що ці токени розглядаються не лише як торгові інструменти, а й як програмовані платіжні рейки.

