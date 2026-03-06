banner
Новини Крипто 06.03.2026 comment views icon

Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року
Depositphotos

Консорціум із 12 великих європейських банків під альянсом Qivalis просуває стейблкоїн, прив’язаний до євро, із цільовим запуском у другій половині 2026 року. Токен буде забезпечений 1:1 до євро.


Коаліція 12 великих європейських банків просуває плани випуску стейблкоїна, деномінованого в євро, у межах однієї з найбільш скоординованих ініціатив приватного сектору на континенті, спрямованих на конкуренцію з домінуванням цифрових токенів, забезпечених доларом. Планується, що щонайменше 40% резервів нового стейблкоїна зберігатимуться у банківських депозитах, а решта — у короткострокових суверенних облігаціях єврозони з високим рейтингом, згідно з місцевим звітом. Ініціатива під назвою Qivalis включає CaixaBank, BNP Paribas, ING, UniCredit та BBVA, а також Danske Bank, DZ Bank, SEB, KBC, Raiffeisen Bank International, DekaBank та Banca Sella.

Як повідомляє іспанське видання CincoDías, консорціум планує комерційний запуск у другій половині 2026 року. Структура проєкту покликана знизити концентраційні ризики та впровадити повне забезпечення й цілодобове право на погашення для власників. Ян Зелль, колишній керівник Coinbase Germany і нинішній CEO Qivalis, заявив CincoDías, що група прагне запропонувати регульовану внутрішню альтернативу стейблкоїнам, деномінованим у доларах США, у межах Європейського Союзу, а також позиціонувати токен для глобальних варіантів використання, таких як миттєві транскордонні бізнес-платежі.

Дистрибуція є ключовою складовою цієї стратегії. Qivalis веде розширені переговори з криптовалютними біржами, маркет-мейкерами та постачальниками ліквідності, щоб забезпечити лістинг і торгівлю стейблкоїном із першого дня. Банки-учасники також розповсюджуватимуть токен через власні канали. Консорціум надає пріоритет партнерам, які відповідають регулюванню ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA), що встановлює вимоги до ліцензування, резервів і прозорості для емітентів стейблкоїнів у блоці. MiCA, впроваджувана поетапно з 2024 року, встановлює жорсткі стандарти капіталу, управління та резервів для емітентів так званих “токенів, прив’язаних до активів” та “електронних грошових токенів”.


Консорціум офіційно запустився у грудні і з того часу розширився. BBVA приєднався на початку лютого, відмовившись від власного незалежного проєкту стейблкоїна на користь колективної ініціативи — крок, який банк пояснив перевагами масштабу та інтероперабельності порівняно з фрагментованими рішеннями окремих банків. Водночас стейблкоїни, забезпечені євро, залишаються невеликою частиною ринку. Понад 95% глобальної пропозиції стейблкоїнів прив’язані до долара США, згідно з даними The Block. Європейські банки вбачають можливість конкуренції, особливо у транскордонних платежах, де традиційна інфраструктура може бути повільною та дорогою.

Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року
Дані: The Block

Просування Qivalis також відбувається на тлі ширшого зростання інтересу інституцій до стейблкоїнів. Barclays, за повідомленнями, досліджує інструменти розрахунків на блокчейні, оскільки банки готуються до зростання використання стейблкоїнів. У Великій Британії Financial Conduct Authority відібрала компанії, включаючи Revolut, для тестування варіантів використання стейблкоїнів у регуляторній “пісочниці”, тоді як законодавці США переглядають правила щодо доходності стейблкоїнів на тлі занепокоєнь відтоку депозитів із традиційних банків. Стейблкоїни також дедалі частіше пов’язують із новими моделями цифрової комерції. Співзасновник Stripe нещодавно передбачив “потік” комерції, керованої ШІ, яка використовуватиме стейблкоїни та високопродуктивні блокчейни, підкреслюючи, що ці токени розглядаються не лише як торгові інструменти, а й як програмовані платіжні рейки.

Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд
Біткоїн протестував рівень $60 000: чого чекати далі?
На тлі заворушень та інфляції в Ірані різко зросло використання біткоїну
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Криптобіржа Bithumb випадково роздала користувачам по 2 000 біткоїнів під час аірдропу
Через “отруєння адреси” користувач втратив понад $12 млн у Ethereum
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
Trust Wallet інтегрує у криптовалютний гаманець ШІ-агентів: що вони можуть?
Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Майже $13 млн у справі "Енергоатома" відмили через криптовалюту: екс-міністр отримав підозру
З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше
Telegram інтегрує у гаманець біткоїн та Ethereum і створює єдину платформу криптоплатежів TON Pay
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
Мінус $40 млн і 96%: одразу три проєкти в екосистемі Solana закрилися після зламу у січні
Binance відзвітувала за 2025 рік: ринок криптовалют вперше перевищив $4 трлн
Стейблкоїни, токенізація, фінансові інститути: Ripple назвала “три кити” криптоіндустрії у 2026 році
Tether побила рекорди по обсягу USDT, загальному прибутку та запасам золота
За останній тиждень Ethereum тричі фіксував абсолютні рекорди за всю історію блокчейну
Solana представила “ринки уваги”: новий формат, в якому можна ставити на меми та тренди
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати