Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"

Рендер iPhone 17e / YouTube FrontPageTech

Майбутній iPhone 17e засвітився в новому витоку від FrontPageTech, що дозволило розкрити дизайн, ключові характеристики та позиціонування моделі в лінійці Apple. За даними джерела, смартфон можуть представити раніше звичного графіка. Але, ймовірно, це буде “паперова” презентація через пресреліз, а не спеціальний захід.





Характеристики iPhone 17e

iPhone 17e, ймовірно, відмовиться від класичного “чубчика” на користь Dynamic Island — рішення, яке раніше залишалося прерогативою дорожчих моделей. Таким чином зовнішність новинки стане ближчою до флагманів.

Смартфон отримає 6,1-дюймовий дисплей. Водночас джерела вказують, що частота оновлення залишиться на рівні 60 Гц. Для частини користувачів це стане компромісом, особливо на тлі поширення 90–120 Гц у середньому сегменті та навіть в бюджетних Android-смартфонах.

Фронтальна камера може отримати 18-мегапіксельний сенсор і підтримку Centre Stage. Ця функція автоматично тримає користувача в центрі кадру під час відео дзвінків, що дозволить покращити якість відеоконференцій і створювати контент без додаткових аксесуарів.





На задній панелі очікується один 48-мегапіксельний модуль Fusion. Серйозних змін у апаратних компонентах камери не прогнозують. Apple, схоже, робить ставку на нові алгоритми обробки зображень і можливості чипсета. Дизайн тильної частини майже не відрізнятиметься від попереднього покоління.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

iPhone 17e працюватиме на процесорі A19 у версії з дещо нижчими характеристиками порівняно зі старшими моделями. Завдяки наявності 8 ГБ оперативної пам’яті смартфон зможе підтримувати функції Apple Intelligence. За підключення відповідатиме мережевий чип C1X власної розробки Apple. Також повідомляється, що MagSafe вперше з’явиться в цій серії — важливий апгрейд для користувачів аксесуарів та бездротової зарядки.

Позиціонування і ціна

Apple націлює модель на тих, хто хоче відносно доступний вхід у екосистему iOS, особливо на ринках із жорсткою конкуренцією у середньому сегменті. Стартова ціна очікується на рівні $599 — приблизно як у попередника. Базові кольори корпусу — чорний і білий, також розглядають “лавандовий” варіант.

Джерело: gizmochina