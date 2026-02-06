iPhone 17e на підході: Apple може представити "бюджетник" вже 19 лютого — розповідаємо про ключові оновлення

Apple

За попередньою інформацією, бюджетний iPhone 17e може надійти у продаж вже наприкінці лютого.





За інформацією Macworld, бюджетник мають представити вже 19 лютого. Модель, ймовірно, з’явиться на ринку вже за кілька днів після презентації. Наразі його попередник iPhone 16e продається за ціною у $600 за версію зі 128 ГБ пам’яті.

Очікується, що iPhone 17e отримає дисплей, аналогічний iPhone 14. У такому разі 6,1″ OLED-екран матиме роздільну здатність 2532×1170 пікселів, яскравість до 1200 ніт та частоту оновлення 60 Гц. Повідомляється, що він підтримуватиме MagSafe, що дозволить використовувати магнітні аксесуари без сумісного чохла. Разом з цим підтримуватиметься бездротове заряджання потужністю до 25 Вт замість усього 7,5 Вт в iPhone 16e.

Новий смартфон, ймовірно, також отримає оновлення до поточного чипа Apple A19, який вже стоїть в iPhone 17. Новий бюджетний “яблучний” гаджет також отримає оновлений дизайн. Рамки смартфона стануть тонші, острівець динаміка замінить великий виріз. Однак поки ця інформація не підтверджена.





Очікується оновлення модема Apple C1X 5G та чипу N1 з підтримкою Wi-Fi 7. Бюджетник також отримає чип UWB для точнішого виявлення речей за допомогою Apple Air Tags.

Ми повідомляли, що Apple готує масштабне оновлення лінійки пристроїв на найближчі два роки. Між тим витік коду внутрішньої бета-версії iOS 26 розкрив деталі майбутніх програмних оновлень Apple: iOS 26.4, iOS 27 та iOS 28.

Джерела: Macworld; NotebookCheck