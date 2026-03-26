Новини Пристрої 26.03.2026

Смартфони за $400 можуть втратити частину фішок — але є і плюс

Зростання цін на оперативну пам’ять і накопичувачі може боляче вдарити по середньому сегменту смартфонів. За даними витоків, виробники можуть почати повертатися до спрощених рішень, і це стосується навіть моделей у районі $400.


Інформацію оприлюднив відомий інсайдер Digital Chat Station на Weibo, а згодом її підхопили профільні медіа. Йдеться про так званий “клас 3K” — смартфони з ціною близько 3000 юанів (приблизно $435). У цю категорію входять такі моделі, як Samsung Galaxy A57, Google Pixel 9a, а також пристрої рівня Oppo Reno15 і OnePlus Ace 6T.

Згідно з витоком, наступні покоління можуть отримати помітні спрощення у порівнянні з нинішніми моделями:

  • конфігурацію 8 ГБ оперативної пам’яті + 512 ГБ вбудованого сховища замість ширшого вибору конфігурацій
  • дисплеї з частотою 90 Гц і краплеподібним вирізом замість сучасніших панелей
  • гібридні слоти SIM + microSD
  • пластикові рамки корпусу
  • простіші сканери відбитків пальців

Причина проста — гроші. За даними Counterpoint Research, вже у першому кварталі 2026 року оперативна пам’ять становила близько 14% собівартості середнього смартфона (8 ГБ LPDDR5X + 256 ГБ UFS 4.0), а накопичувач — ще 11%. У другому кварталі ці показники можуть ще зрости. Зменшення обсягу пам’яті не вирішує проблему, тому виробники змушені економити на інших компонентах: дисплеях і матеріалах корпусу. Також варіантом є використання сховища меншого обсягу. А якщо користувачу цього буде замало, він зможе за власні кошти докупити карту пам’яті, як було ще кілька років тому.


Реакція користувачів виявилась неоднозначною. У соцмережах жартують, що бум ШІ фактично відкидає смартфони назад у розвитку. Це стосується повернення екранів з частотою 90 Гц і краплеподібних вирізів. Але один аспект викликав позитив — слот для карт пам’яті microSD. Багато користувачів прямо підтримали його можливе повернення, адже це дає більше гнучкості: можна взяти дешевшу версію смартфона і розширити пам’ять пізніше. Дехто також згадав про 3,5-мм аудіороз’єм, але його повернення виглядає менш імовірним.

Поки що всі ці зміни залишаються на рівні витоку. Немає підтвердження, чи з’являться такі рішення вже в наступному поколінні смартфонів, чи пізніше — або не з’являться взагалі.

В будь-якому випадку ринок смартфонів входить у фазу, де дорожча пам’ять змушує виробників шукати баланс і місцями відступати назад або підвищувати ціни. Якщо виток підтвердиться, середній сегмент може стати простішим за характеристиками.

Джерело: notebookcheck

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
