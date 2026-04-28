Вийшли "розумніші" MediaTek Dimensity 7450 і 7450X зі старими CPU й GPU

MediaTek анонсувала Dimensity 7450 і 7450X: без приросту продуктивності CPU та GPU

MediaTek анонсувала нові мобільні процесори Dimensity 7450 та Dimensity 7450X. Це прямі наступники торішніх моделей Dimensity 7400 і 7400X. Виробник не робить ставку на різкий стрибок продуктивності. Йдеться про оновлення з точковими змінами, насамперед у зв’язку та ШІ.





Обидва процесори отримали ту ж архітектуру, що й попередники. Тут використовується 8-ядерна обчислювальна конфігурація: 4 ядра Cortex-A78 з частотою до 2,6 ГГц і 4 енергоефективних ядра Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц. Графічну підсистему також не змінювали, а залишили Mali-G615 MC2. Тобто базова продуктивність залишилась на рівні попереднього покоління.

Натомість MediaTek звертає увагу на приріст можливостей ШІ. За даними компанії, продуктивність у задачах зі штучним інтелектом зросла приблизно на 7%. Найбільше це має відчуватися у сценаріях, пов’язаних із обробкою фото.

Разом з тим головні зміни торкнулися зв’язку. Нові чипи отримали новий модем 5G R17 замість R16 у попередниках. Він працює ефективніше з точки зору енергоспоживання, підтримує агрегацію трьох несучих і забезпечує до 20% кращу продуктивність під час руху. Також чипи швидше відновлюють з’єднання після втрати сигналу, наприклад у “мертвих зонах”.





Різниця між двома моделями полягає в підтримці дисплеїв. Версія Dimensity 7450X підтримує роботу з двома дисплеями. Це робить процесор придатним для доступних складаних смартфонів, де потрібна одночасна робота двох екранів. Базовий Dimensity 7450 такої можливості не має.

Перші смартфони з новими чипами MediaTek Dimensity 7450 та 7450X мають з’явитися на ринку вже найближчими місяцями. Цінові орієнтири виробник поки не розкриває. Проте моделі попереднього покоління встановлювалися в смартфонах бюджетного та середнього рівня, як от в ігровому Nubia Neo 5 Pro.

Джерело: gsmarena