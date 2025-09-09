Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799

Apple представила iPhone 17: більший дисплей 120 Гц, чип A19, 256 ГБ у базі та нова камера

Під час проведення заходу Awe Dropping на додачу до навушників AirPods Pro 3 та смартгодиннка Apple Watch Ultra 3 компанія Apple оголосила про вихід нового покоління iPhone, починаючи з базової моделі iPhone 17. Ця версія отримала чимало технічних оновлень, починаючи від значно кращого дисплея, до нового чипа A19 та камери з більшими сенсорами.

Новий Apple iPhone 17 оснащений більшим 6,3-дюймовим дисплеєм (проти 6,1-дюймового у попередника) з підтримкою ProMotion, що забезпечує частоту оновлення до 120 Гц. Екран став яскравішим — пікова яскравість сягає 3000 ніт. Нова антиблікова поверхня підвищує зручність читання навіть при складному освітленні. Уперше для цієї лінійки з’явилася функція Always-On, яка дозволяє відображати екран блокування у затемненому режимі. Ще дисплей отримав тонші рамки та краще захисне скло Ceramic Shield 2, яке робить екран стійкішим до падінь та подряпин.

Пристрій працює на новому процесорі A19, що підвищує швидкодію CPU та GPU. Чип має 6 обчислювальних ядер: 2 продуктивних та 4 енергоефективних. Графічна підсистема має 5 ядер та підтримує трасування променів. Apple заявляє про приріст продуктивності GPU на 20% у порівнянні з чипом A18, який використовувався у минулорічному iPhone 16. Ще у чипі є 16-ядерний нейронний модуль для обробки завдань штучного інтелекту.

Камера також зазнала помітних змін. Фронтальна камера отримала новий 12-мегапіксельний сенсор квадратної форми, площа якого приблизно вдвічі більша. Apple підкреслює, що він оптимізований для зйомки у будь-якій орієнтації. Завдяки цьому можна робити селфі в горизонтальному форматі без повороту смартфона. Якщо в кадрі з’являються інші люди, система автоматично змінює співвідношення сторін, використовуючи функцію Center Stage. Також користувачі можуть у застосунку “Камера” розширити поле зору та перемикатися між портретним і горизонтальним режимами.

На задній панелі встановлена система камер Dual Fusion із 48- та 12-мегапіксельним сенсорами. За словами Apple, вона поєднує можливості основної, телефото (з 2-кратним збільшенням), ультраширококутної та макро камери. І все це лише з двома модулями.

iPhone 17 пропонується у п’яти нових кольорах: чорному, білому, синьому, салатовому та фіолетовому. Мінімальна конфігурація тепер відразу пропонує 256 ГБ вбудованої пам’яті. Її ціна стартує з $799. Попередні замовлення можна буде оформити, починаючи з п’ятниці 12 вересня, а постачання розпочнуться з 19 вересня.