Новини Пристрої 09.09.2025 comment views icon

Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Apple представила iPhone 17: більший дисплей 120 Гц, чип A19, 256 ГБ у базі та нова камера

Під час проведення заходу Awe Dropping на додачу до навушників AirPods Pro 3 та смартгодиннка Apple Watch Ultra 3 компанія Apple оголосила про вихід нового покоління iPhone, починаючи з базової моделі iPhone 17. Ця версія отримала чимало технічних оновлень, починаючи від значно кращого дисплея, до нового чипа A19 та камери з більшими сенсорами.

Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Apple представила iPhone 17 з більшим дисплеєм

Новий Apple iPhone 17 оснащений більшим 6,3-дюймовим дисплеєм (проти 6,1-дюймового у попередника) з підтримкою ProMotion, що забезпечує частоту оновлення до 120 Гц. Екран став яскравішим — пікова яскравість сягає 3000 ніт. Нова антиблікова поверхня підвищує зручність читання навіть при складному освітленні. Уперше для цієї лінійки з’явилася функція Always-On, яка дозволяє відображати екран блокування у затемненому режимі. Ще дисплей отримав тонші рамки та краще захисне скло Ceramic Shield 2, яке робить екран стійкішим до падінь та подряпин.

Пристрій працює на новому процесорі A19, що підвищує швидкодію CPU та GPU. Чип має 6 обчислювальних ядер: 2 продуктивних та 4 енергоефективних. Графічна підсистема має 5 ядер та підтримує трасування променів. Apple заявляє про приріст продуктивності GPU на 20% у порівнянні з чипом A18, який використовувався у минулорічному iPhone 16. Ще у чипі є 16-ядерний нейронний модуль для обробки завдань штучного інтелекту.

Камера також зазнала помітних змін. Фронтальна камера отримала новий 12-мегапіксельний сенсор квадратної форми, площа якого приблизно вдвічі більша. Apple підкреслює, що він оптимізований для зйомки у будь-якій орієнтації. Завдяки цьому можна робити селфі в горизонтальному форматі без повороту смартфона. Якщо в кадрі з’являються інші люди, система автоматично змінює співвідношення сторін, використовуючи функцію Center Stage. Також користувачі можуть у застосунку “Камера” розширити поле зору та перемикатися між портретним і горизонтальним режимами.

На задній панелі встановлена система камер Dual Fusion із 48- та 12-мегапіксельним сенсорами. За словами Apple, вона поєднує можливості основної, телефото (з 2-кратним збільшенням), ультраширококутної та макро камери. І все це лише з двома модулями.

iPhone 17 пропонується у п’яти нових кольорах: чорному, білому, синьому, салатовому та фіолетовому. Мінімальна конфігурація тепер відразу пропонує 256 ГБ вбудованої пам’яті. Її ціна стартує з $799. Попередні замовлення можна буде оформити, починаючи з п’ятниці 12 вересня, а постачання розпочнуться з 19 вересня.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки
OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн
Google офіційно показав Pixel 10 Pro — неофіційно з’явилося більше зображень лінійки
Google Pixel 10 примусово сповільнюватиме заряджання після 200 циклів, і це не можна вимкнути
Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500
Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живі фото та характеристики напередодні запуску
Xiaomi представила Poco M7 Plus та M7 4G з 7000 мАг Si-C батареєю
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження
Redmi 15 та Redmi 15C вже в Україні: 6,9" дисплеї та великі батареї від 4 499 грн
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати