Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів

Вадим Карпусь

Невдовзі після презентації смартфонів iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air в мережі вже з’явилися результати перших тестів у Geekbench, які показують можливості нових чипів Apple A19 та A19 Pro. Це дає змогу порівняти продуктивність новинок із попереднім поколінням iPhone 16.

iPhone 17 (модель iPhone 18,3) отримав процесор Apple A19. У Geekbench він набрав 3608 балів у одноядерному режимі тестування та 8810 балів у багатоядерному. У порівнянні з A18 у iPhone 16, це приріст на 10% у одноядерній та 11% у багатоядерній продуктивності. Смартфон оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x. У графічному тесті Metal iPhone 17 отримав 37014 балів, що на 33% більше за iPhone 16. Під час презентації iPhone 17 Apple заявляє про приріст продуктивності GPU на 20% у порівнянні з чипом A18, який використовувався у минулорічному iPhone 16.

iPhone Air (модель 18,4) використовує спеціальну версію чипа A19 Pro з шістьма ядрами CPU та п’ятьма ядрами GPU (на одне менше, ніж у повній версії A19 Pro). Смартфон показав 3674 бали у одноядерному тесті та 8824 у багатоядерному. В Air встановлено 12 ГБ LPDDR5x RAM. У тесті Metal він отримав 37743 бали, що трохи краще за звичайний iPhone 17.

iPhone 17 Pro (модель 18,1) набрав 3523 бали у одноядерному тесті та 9028 у багатоядерному. Він також оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x. У графічному тесті Metal смартфон показав 44342 бали — на 17% більше, ніж у iPhone Air, завдяки додатковому графічному ядру. У порівнянні з iPhone 16 Pro, це приріст на 32%.

iPhone 17 Pro Max (модель 18,2) показав 3781 бал у одноядерному режимі та 9679 у багатоядерному. У Metal результат склав 45657 балів, що на майже 40% більше за результат iPhone 16 Pro Max. Apple заявляла, що процесор A19 Pro на 150% швидші за попередників, щоправда порівнювала зі старішими процесорами.

Apple зробила акцент на суттєвому зростанні графічної продуктивності, що особливо важливо для ігор, роботи з 3D та нейромережевим рендерингом. Приріст у CPU менш відчутний, але стабільний.

Джерело: gsmarena

