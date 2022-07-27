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Фотогалерея дня: Mini Concept Aceman EV – перший електрокросовер бренду

Фотогалерея дня: Mini Concept Aceman EV – перший електрокросовер бренду

Відомий британський автовиробник представив концепт Mini Concept Aceman EV, який став першим електричним кросовером бренду. Представники компанії відзначили, що концепт демонструє оновлення дизайну бренду, що отримало назву Charismatic Simplicity.

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Читачі MC.today, Highload, ITC.ua зібрали 100 тис. грн для 113-ї бригади. Потрібно ще 200 тис. грн (оновлено: залишилось зібрати 156 тис. грн)
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Модель з габаритами 4050x1990x1590 мм покликана заповнити нішу між компактним Mini Cooper і більшим Mini Countryman в оновленні модельного ряду, яке чекає на нас у найближчі роки. Дизайнерам вдалося зберегти відомі риси автомобілів Mini, але водночас привнести нові футуристичні нотки. У салоні використовуються сучасні технологічні рішення (LED-підсвічування та OLED-екран) і перероблені екологічні матеріали.

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На жаль, навіть орієнтовні технічні характеристики новинки не озвучуються – цифри ми дізнаємось лише після виходу серійної моделі на основі даного концепту.

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Публіці електромобіль покажуть 23 серпня 2022 року на ігровій виставці Gamescom 2022 у Кельні.

Джерело: Mini


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