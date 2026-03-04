Функція Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ламає" зображення навіть для власників

Демонстрація функції Privacy Display на Samsung Galaxy Unpacked 2026

Широко розрекламована функція “Приватний дисплей” (Privacy Display) у смартфонах Samsung Galaxy S26 додала проблем дисплеям: перші користувачі скаржаться, що зображення нечітке, викликає втому очей і суттєво поступається за якістю попередникам.





Поряд з низкою дописів на Reddit, проблеми підтвердили інсайдери Ice Universe та Тарун Вайтс. Останній пише, що після використання Samsung Galaxy S26 Ultra його очі відчували втому та дискомфорт, на відміну від досвіду з Galaxy S25 Ultra. Обидва смартфони були налаштовані на роздільну здатність 2K з вимкненим режимом конфіденційності у новому. При цьому різницю в екранах можна помітити й на фото в дописі:

Hey Galaxy Fam 👀 I noticed a huge difference between the Galaxy S26 Ultra and S25 Ultra displays. After using the S26 Ultra for a while, my eyes felt tired and slightly uncomfortable. Note: Both phones were set to 2K resolution, and Privacy Mode was turned OFF on the S26… pic.twitter.com/XbN1DzqiyU — Tarun Vats (@tarunvats33) March 2, 2026





В коментарях користувач з ніком AbsolutZeroGI припустив, що проблема може бути пов’язана з надмірною яскравістю. Решта вказували на різні кути зйомки смартфонів: мовляв, фото з S26 Ultra зробили під ширшим.

Утім інші коментатори та Ice Universe звернули увагу на технічну особливість дисплея Galaxy S26 Ultra, який використовує два типи пікселів із різною схемою випромінювання світла: один працює під ширшим кутом, інший — спрямовує його прямо вперед. Саме це лежить в основі антишпигунської функції “Приватний дисплей”: за активації ширококутні пікселі вимикаються; користувач, який дивиться прямо на екран, бачить зображення, а ті, хто “заглядають” збоку — лише чорне тло.

Однак, як зазначає Phonearena, і при вимкненому “Приватному дисплеї” яскравість спрямованих пікселів може залежати від кута огляду. Навіть якщо дивитися на смартфон прямо, текст у верхній та нижній частині дисплея розташований під невеликим кутом до очей. Якщо трохи змінити положення голови або нахилити пристрій, то він збільшується, а яскравість пікселів послабиться. Саме це, за припущенням, може спричиняти проблеми з втомою, різкістю і т.д.

Нагадаємо, що минулого тижня Samsung провела Galaxy Unpacked 2026, де були представлені смартфони Galaxy S26, S26 Plus та S26 Ultra, поряд з навушниками Galaxy Buds 4 та Buds 4 Pro та низкою ШІ-новинок.