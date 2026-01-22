Новини Ігри 22.01.2026 comment views icon

Геймер виявив баг на "нескінченні" гроші в магазинах GameStop з оновленням Switch 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймер виявив баг на "нескінчені" гроші в магазинах GameStop з оновленням Switch 2
Скриншоти з відео RJCmedia

Магазини GameStop ненадовго стали “машиною для друку грошей” для геймерів Nintendo Switch 2 через баг в системі trade-in. Схему випадково виявив ютубер RJCmedia.

Лазівка у системі була проста: він купував б/в Switch 2 за $415 і додавав до неї будь-яку стару гру. Після чого одразу повертав обидві через програму trade-in. На відео блогер показав приклад із Nightshade (2003 року) на PlayStation 2. Коли працівник магазину просканував штрихкод на диску, система через помилку в акції нарахувала підвищений бонус, і клієнт отримав $445 замість витрачених $415.

“Глюк нескінченних грошей, люди! Якщо ви купуєте Switch 2, ви можете обміняти її на щось більше, ніж заплатили”, — каже RJCmedia.

Ютубер повторив трюк кілька разів у різних магазинах. За два дні він заробив близько $150 і паралельно “придбав” купу старих ігор. Після того як ролик почав активно віруситися в соцмережах, в GameStop відреагували та підтвердили помилку. Компанія пояснила, що проблема виникла через некоректну роботу промоакції.

“Купуючи Nintendo Switch 2 за $415, а потім одразу обмінюючи її назад разом із вживаною грою, запускалася акція, яка збільшувала бонус до $472.50”, — пояснили вони.

Через баг система певний час оцінювала консоль разом із вживаною грою дорожче за вартість самої приставки в магазині. Це давало змогу повторювати обмін багато разів і отримувати додаткові бонуси.

“Ми продовжуємо запускати акції для клієнтів, але наші магазини не призначені для роботи як друкарні безкінечних грошей”, — додали у компанії.

У результаті мережа магазинів терміново закрила лазівку. Примітно, що програми обміну товарів в GameStop вже виходили з-під контролю. Торік компанія провела акцію “обміняй що завгодно”, під час якої люди приносили в магазини випадкові речі, включно з витворами таксидермії.

Джерело: Dexerto



