NASA з четвертої спроби провело генеральну репетицію запуску надважкої РН SLS для безпілотної місії Artemis 1 — її заплановано на серпень 2022 року

У квітні космічне агентство NASA тричі намагалося провести критичне випробування процедури заправки великої ракети Space Launch System (SLS) — альтернативи SpaceX Super Heavy для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти. І тричі через приблизно пів дюжини технічних неполадок агентство зазнало невдачі.

Зрештою, у NASA прийняли складне рішення і відправили ракету на ремонт до блоку складання Vehicle Assembly Building. Це додало ще кілька місяців затримки програмі, яка відстає від графіка на роки. Роботи були завершені на початку червня, і NASA знову викотило ракету SLS та космічний корабель Orion назад на стартовий майданчик для четвертої спроби провести випробування.

У результаті рішення відправити ракету на ремонт виявилося правильним. У рамках четвертої спроби, яка тривала понад 14 годин, фахівці NASA змогли завершити тестову процедуру заправки, завантаживши сотні тисяч галонів (1 галон – близько 3,8 літра) рідкого кисню та водню у перший та другий ступені ракети SLS. Натомість проводилася перевірка передстартової процедури, що супроводжується зворотним відліком. Під час тестування агентство дійшло до позначки 29 секунд до старту (T-29). Таким чином майже вдалося досягти наміченої мети T-9,3 секунди, перш ніж завершити випробування безпосередньо перед запуском чотирьох основних двигунів ракети.

В цілому, тести пройшли успішно, хоча все ж таки вони виявили кілька технічних проблем. Найсерйознішим з них був витік водню в нижній частині мобільної пускової вежі, яка підтримує ракету SLS під час заправки. Ще під час останньої частини випробувань виявилася проблема з ущільнювачем, що протікає. Щоб не переривати тестування передстартової процедури, інженери відключили сенсор, який передає дані наземному комп’ютеру, що контролює зворотний відлік. Це не становило небезпеки для ракети під час випробування, але проблему потрібно буде усунути до фактичного запуску. Зате завдяки цій хитрощі інженери NASA змогли перейти від рубежу Т-10 хвилин до Т-29 секунд і продемонструвати здатність не тільки заправляти ракету SLS, але й підтримувати її паливні баки заправленими відповідно до заданих параметрів.

Представники NASA відмовилися відповідати на конкретні питання про те, чи потрібно п’яте випробування (щоб скоротити зворотний відлік до Т-9,3 секунд) та коли ракета може бути готова до свого дебютного запуску. Цими даними планується поділитися пізніше після детального вивчення результатів тестів. У будь-якому випадку, перед запуском ще належить відкотити ракету назад в блок Vehicle Assembly Building для усунення протікання ущільнювача, а також встановлення та активації системи припинення польоту. Ці роботи, ймовірно, унеможливлюють запуск як мінімум до кінця вересня.

Джерело: arstechnica, The Verge