Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

Фактично інструмент дозволяє копіювати стилі вже існуючих зображень з інтернету і створити нове на їх основі.

Розробники ШІ-сервісу Glif запустили нове розширення для Chrome, яке дозволяє скопіювати стиль будь-якого зображення з інтернету на власне нове. Для цього необхідно обрати зображення, клацнути по ньому правою кнопкою миші, обрати «Glif It» і додати текстову підказку — за кілька секунд отримаєте нове зображення в стилі оригіналу.

The Glif StyleHunter browser extension is now LIVE – link below find cool image styles on the web –> right-click-remix them with your prompts –> quickly get a new image in the same style it’s a super fun way to get inspired & generate with StableDiffusion *on the go*: pic.twitter.com/X1CRD4JFot — fabian (glif/acc) (@fabianstelzer) January 31, 2024

Для генерації зображень Glif StyleHunter використовує нейромережу StableDiffusion — і поки доступний безплатно. Зазначається, що додаток не читає зображення формату webp.

Остання версія StyleHunter v0.2 отримає автоматичні підказки через GPT-4v, інтерфейс бічної панелі та історію створення.

Попри те, що інструмент запросто копіює стиль з будь-якого зображення, захищеного авторським правом, розробники знімають з себе відповідальність, зазначаючи, що «рекомендують використовувати розширення на ресурсах загального користування, таких як проєкт The Public Domain Review The Public Domain Review — онлайн-журнал, проєкт фонду Open Knowledge, що публікує роботи, що перейшли в суспільне надбання.».