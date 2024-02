Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

Фактично інструмент дозволяє копіювати стилі вже існуючих зображень з інтернету і створити нове на їх основі.

Розробники ШІ-сервісу Glif запустили нове розширення для Chrome, яке дозволяє скопіювати стиль будь-якого зображення з інтернету на власне нове. Для цього необхідно обрати зображення, клацнути по ньому правою кнопкою миші, обрати «Glif It» і додати текстову підказку — за кілька секунд отримаєте нове зображення в стилі оригіналу.

The Glif StyleHunter browser extension is now LIVE – link below

find cool image styles on the web –> right-click-remix them with your prompts –> quickly get a new image in the same style

it’s a super fun way to get inspired & generate with StableDiffusion *on the go*: pic.twitter.com/X1CRD4JFot

— fabian (glif/acc) (@fabianstelzer) January 31, 2024