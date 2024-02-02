Новини Софт 02.02.2024 о 11:09 comment views icon

Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

Фактично інструмент дозволяє копіювати стилі вже існуючих зображень з інтернету і створити нове на їх основі.

Розробники ШІ-сервісу Glif запустили нове розширення для Chrome, яке дозволяє скопіювати стиль будь-якого зображення з інтернету на власне нове. Для цього необхідно обрати зображення, клацнути по ньому правою кнопкою миші, обрати «Glif It» і додати текстову підказку — за кілька секунд отримаєте нове зображення в стилі оригіналу.

Для генерації зображень Glif StyleHunter використовує нейромережу StableDiffusion — і поки доступний безплатно. Зазначається, що додаток не читає зображення формату webp.

Остання версія StyleHunter v0.2 отримає автоматичні підказки через GPT-4v,  інтерфейс бічної панелі та історію створення.

Glif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське право

Попри те, що інструмент запросто копіює стиль з будь-якого зображення, захищеного авторським правом, розробники знімають з себе відповідальність, зазначаючи, що «рекомендують використовувати розширення на ресурсах загального користування, таких як проєкт The Public Domain ReviewGlif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське правоGlif StyleHunter — нове (безплатне) розширення для Chrome, що дозволяє обходити авторське правоThe Public Domain Review — онлайн-журнал, проєкт фонду Open Knowledge, що публікує роботи, що перейшли в суспільне надбання.».

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