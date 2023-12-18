GlobalLogic розпитала айтівці про плани на 2024-й. В пріоритеті — родина, збори FPV та соло-походи Карпатами

GlobalLogic — друга за грошовим обігом ІТ-компанія в Україні — у новому дослідженні розпитав понад 1000 спеціалістів про їхні плани на 2024 рік.

Так, в умовах невизначеності майбутнього через війну (всі інші серйозні виклики давно відійшли на другий план) надзвичайно складно щось планувати. Проте дослідження стверджують, що планувати те, що нам під силу — загалом надзвичайно корисно, оскільки забезпечує мінімальне відчуття контролю та покращує ментальну рівновагу.

Що планують айтівці GlobalLogic на 2024 рік — інфографіка + ключові тези

У власному дослідженні GlobalLogic з’ясувала, що після вторгнення майже третина фахівців перестали будувати довгострокові плани, чверть обмежила горизонт планування найближчим місяцем, і лише 14% зберегли звичку формувати детальні та довгострокові плани.

Учасники опитування визначили, що у 2024 році насамперед дбатимуть про родину та добробут близьких людей. На другому місці особистий та професійний розвиток — навчання, ментальне здоров’я, кар’єрні здобутки. Водночас майже половина респондентів відзначила важливість волонтерства, а також фізичного розвитку та спортивних досягнень.

Серед особистих цілей більше третини респондентів вказали вивчення щонайменше однієї нової мови програмування. Серед інших намірів — збір FPV-дронів, соло-походи в гори, опанування музичного інструменту, прихисток тварини з притулку, ремонт у квартирі, завершення магістратури, повернення до рідного міста, створення родини, донати у понад 100 000 грн для ЗСУ. З початку війни лише у внутрішньому чату в Telegram фахівці GlobalLogic зібрали понад 54 млн гривень для ЗСУ, зазначають в компанії.

На питання «З чим асоціюється ваша дорожня карта на 2024 рік?», 30% вказали на Закон Мерфі, вочевидь готуючись до непередбачуваних змін. Ще у 24% виникла асоціація з діаграмою Ганта, що вказує на бажання фахівців структурувати свої плани. Менше (13% респондентів) наступний рік пов`язують з відомою бритвою Оккама, що символізує відсікання зайвого та вибір простих, але ефективних рішень.

Курс Финансовый директор. Отримайте комплексне розуміння фінансової діяльності. Час підніматись по карʼєрним сходам. Ознайомитись з курсом

За даними IT Research Ukraine, український експорт IT-послуг за підсумками 2023-го вперше в історії не зросте — водночас очікується, що ІТ-сектор вийде на загальний результат $8 млрд проти $7,97 млрд торік та $7,89 млрд за результатами 2021-го. Наразі ІТ-послуги становлять найбільшу частку українського експорту послуг — 41,5%, а кількість українських айтівців стабільно збільшується і зараз вже перевищує 307 тис. (на 8% більше, ніж торік).