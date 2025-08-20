banner
Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду
Годинник Fenix ​​8 / Garmin

Йдеться про апаратну можливість, яку мають преміальні годинники чи не всіх відомих брендів, крім Garmin. З’єднання з телефоном може не знадобитися.

Одразу два витоки стверджують, що незабаром годинники Garmin зможуть здійснювати дзвінки, отримувати текстові або транслювати музику без допомоги інших пристроїв. Згідно з незалежними один від одного повідомленнями сайтів Garmin Rumors та The5Krunner, в них з’явиться LTE. Garmin Rumors співпрацює із сайтом AppSensa, який досліджує код, щоб знайти функції, що знаходяться в розробці. За їхніми даними, Garmin активно розробляє стільниковий зв’язок.

Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду
Рядки повідомлень Garmin Connect зі згадкою тарифу LTE / AppSensa

Серед майбутніх функцій джерела згадують екстрені супутникові повідомлення, повноцінні текстові та голосові розмови, обмін місцеперебуванням LiveTrack без телефону. Відомо, що розширяться можливості Garmin Messenger, коштом обміну супутниковими повідомленнями між годинниками.

“Раніше застосунок Messenger був окремою програмою для дзвінків та обміну повідомленнями, який використовувався як доповнення до фізичного пристрою inReach. Тепер ці два сервіси, здається, тісніше інтегровані. Або Connect міститиме деякі функції, які раніше виконував Messenger, або принаймні підказуватиме його використання”, — повідомляє The5Krunner.

The5KRunner спирається на “надійне джерело” інформації щодо годинника Fenix 8 з префіксом Pro, який означає наявність стільникового зёєднання. Зазвичай найпростіші моделі інших виробників випускаються лише з Bluetooth, а преміальні мають LTE. Для Garmin було б логічно наслідувати цей приклад. Така зміна дозволила її годинникам конкурувати з майбутніми Apple Watch Ultra 3 та Samsung Galaxy Watch Ultra. TechRadar припускає, що окрім Fenix 8, LTE могла б отримати лінійка Venu, також стільниковий зв’язок пасував би до моделей Forerunner

