Samsung представила годинник Galaxy Watch Ultra за $650 та кріплення ремінців, як в Apple

Samsung представила нову модель у власній лінійці розумних годинників — Galaxy Watch Ultra за $649. Він має круглий дисплей, але у формфакторі, який Samsung називає «подушкою».

За словами компанії, новий дизайн покращує захист та візуальну завершеність. Це оновлення також приносить нову систему браслетів Dynamic Lug, яка працює подібно до системи ремінців Apple Watch.

Однією з головних переваг Samsung є довговічність. Galaxy Watch Ultra має титановий корпус та водонепроникність 10ATM — вдвічі більше, ніж у більшості інших розумних годинників. Samsung також каже, що Ultra може працювати на глибині 500 м та на висоті до 9000 м. Це поширюється на відстеження фізичної активності, яке включає функції на основі штучного інтелекту ОС One UI 6 Watch, такі як FTP Metrics. Також є новий екран для відстеження кількох видів спорту. Як і Galaxy Watch 7, годинник має покращені функції відстеження стану здоров’я, зокрема AGEs Index.

Інша велика апаратна зміна стосується кнопок. Є верхня та нижня кнопки, як і на попередніх моделях, із кнопкою швидкого доступу між ними. Galaxy Watch Ultra також оснащений аварійним сповіщенням.

Samsung Galaxy Watch Ultra має розміри 47,1 x 47,4 x 12,1 мм і важить 60,5 г. 1,5-дюймовий дисплей покритий сапфіровим склом і має яскравість 3000 ніт. Всередині годинника новий 3-нм процесор Exynos W1000 від Samsung, з 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ накопичувачем. Годинник має акумулятор на 590 мАг та працює під управлінням Wear OS 5 з One UI 6 Watch.

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Galaxy Watch Ultra доступний у колірних варіантах Titanium Silver та Titanium Gray. Samsung дає 25% знижку на годинник в офіційному магазині в США, якщо попередньо замовити його разом зі смартфонами Galaxy Fold 6 або Flip 6.

Джерело: 9to5google

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