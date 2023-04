Google Drive зняв обмеження на 5 млн доданих файлів — його впровадили непомітно, що дуже засмутило передплатників

Google прибрав обмеження на кількість доданих до Drive файлів. Нещодавно його запровадили негласно, що виявили користувачі. У компанії заявили, що обмеження торкалося лише невеликої кількості акаунтів. Зараз у Google вивчають альтернативні варіанти обмежень.

Акаунт Google Drive у Twitter повідомив: «Нещодавно ми випустили системне оновлення обмежень елементів диска, щоб зберегти стабільність та оптимізувати продуктивність. Хоча це вплинуло лише на невелику кількість людей, ми скасовуємо цю зміну, досліджуючи альтернативні підходи для забезпечення відмінного досвіду для всіх».

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.

