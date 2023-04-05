Google Drive зняв обмеження на 5 млн доданих файлів — його впровадили непомітно, що дуже засмутило передплатників

Google прибрав обмеження на кількість доданих до Drive файлів. Нещодавно його запровадили негласно, що виявили користувачі. У компанії заявили, що обмеження торкалося лише невеликої кількості акаунтів. Зараз у Google вивчають альтернативні варіанти обмежень.

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Акаунт Google Drive у Twitter повідомив: «Нещодавно ми випустили системне оновлення обмежень елементів диска, щоб зберегти стабільність та оптимізувати продуктивність. Хоча це вплинуло лише на невелику кількість людей, ми скасовуємо цю зміну, досліджуючи альтернативні підходи для забезпечення відмінного досвіду для всіх».

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all. — Google Drive (@googledrive) April 4, 2023

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У лютому деякі користувачі Gogogle Drive зіткнулися з помилкою – завантаження файлів не вдавалося. Представник компанії підтвердив, що в їхньому випадку діяло обмеження на 5 млн створених файлів, щоб «запобігти неправильному використанню системи таким чином, щоб це могло вплинути на стабільність та безпеку».

Про первісне обмеження не повідомлялося, за що Google отримав порцію критики від користувачів. Ситуацію посилює той факт, що обмеження торкнулося платних користувачів, включаючи тих, хто передплатив найвищий рівень Google One, який надає до 30 ТБ сховища.

Для тих, хто часто створює або завантажує невеликі файли, було цілком можливо досягти встановленої межі кількості файлів. Крім того, на Google Drive немає лічильника, який міг би попередити користувачів про швидке вичерпання ліміту. Технічно не найкращий підхід обернувся компрометацією перед користувачами, які надалі чекають від Google більшої відкритості.

Джерело: Engadget