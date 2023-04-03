Google розширив простий обмін файлами в Android на ПК – бета-версія програми Nearby Share доступна для Windows

Google випустив бета-версію програми Nearby Share для Windows, яка значно спрощує передачу файлів між мобільним телефоном та ПК. Програму можна завантажити з вебсайту Android. Для її роботи знадобиться 64-розрядна у Windows 10 або пізніша версія для систем x86-x64, комп’ютер повинен бути оснащений Wi-Fi або Bluetooth. Застосунок працює всередині екосистеми Android з 2020 року.

Для запобігання спаму програма дозволяє вибрати, хто може бачити пристрій та надсилати файли. Комп’ютер можна зробити видимим для всіх, для контактів, тільки для власних пристроїв або приховати. Програма працює у фоні.

Для передачі файлів з ПК на телефон Android їх можна перетягнути у програму або надіслати з меню правої кнопки миші. Між пристроями, на яких виконано вхід до одного облікового запису Google, файли приймаються автоматично навіть з вимкненим екраном, не вимагаючи активності користувача.

Зараз бета-версія Nearby Share працює з телефонами та планшетами, надалі Google має намір розширити її сумісність на всі пристрої Android.

Nearby Share для ПК з Windows наразі не підтримується в таких регіонах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Донбас, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція.

Джерело: Google