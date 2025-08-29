Google Chrome для Android читатиме вголос стрічку новин Discover

Leopeva64 в X / Depositphotos

Функція Google Chrome “Прослухати сторінку” чудово підходить для фонового прослуховування змісту під час виконання інших дій. Тепер можна буде слухати стрічку.

Зараз цей інструмент Google не надто інтелектуальний. Це проста модель перетворення тексту в мовлення, яка читає те, що бачить, і Google хоче це змінити.

Нова функція «Прослуховування стрічки», яку вперше помітили наприкінці червня, тепер з’являється у користувачів Chrome Canary, як помітив експерт з браузерів Leopeva64 в X. Вона відображається на головній сторінці Chrome для Android та на екрані нової вкладки.

Браузер фактично надає користувачу короткий голосовий огляд усіх статей у стрічці Discover, як подкаст. Голоси та стиль мовлення звучать так само як і в реалізації на NotebookLM, що свідчить про той самий технологічний стек для роботи майбутньої функції Chrome. Після натискання нової кнопки «Прослухати стрічку», Chrome протягом кількох секунд генерує контент за допомогою штучного інтелекту, після чого відкриває медіаплеєр у згорнутому стані та відтворює в ньому аудіоогляд.

The AI-powered audio overviews are now working on the NTP in Chrome Canary for Android. The AI creates a conversational summary of the articles in your feed. The player has controls to jump to the next/previous article or to skip forward/back 10 seconds:https://t.co/w1rLracGS2 pic.twitter.com/pUEKWXygqD — Leopeva64 (@Leopeva64) August 28, 2025

Натискання на плеєр розгортає його та показує назву статті, про яку говорить голосовий помічник у цей момент, а також вебсайт, часову шкалу, кнопки для переходу або перемотування на 10 секунд, кнопки для переходу до наступної або попередньої статті та кнопку відтворення/паузи. Медіаплеєр підтримує теми оформлення пристрою.

Наразі функція недоступно навіть в деяких користувачів Chrome Canary. Android Police, котрий написав про це, очікує, що функція потрапить до стабільної версії наприкінці жовтня або на початку листопада.