Новини Пристрої 23.04.2026

Смартфон vivo Y600 Pro отримає батарею понад 10 000 мА•год: до 16,7 дня автономності

Вадим Карпусь

Смартфони з батареями на 10 000 мА·год поступово переходять з розряду екзотики до категорії масових пристроїв. Після перших цеглиноподібних захищених моделей з такими акумуляторами на ринку починають з’являтися цілком зручні новинки. Слідом Realme та Honor тепер інтерес до сегменту ринку смартфонів з батареями 10К+ проявила vivo, підготувавши до випуску модель Y600 Pro.


Характеристики vivo Y600 Pro

Головна фішка цієї моделі — акумулятор місткістю 10 200 мА·год. Це значно більше, ніж у більшості сучасних смартфонів. Адже сучасні флагмани часто обмежені на рівні 5 000 мА·год При цьому новинка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. За заявами виробника, смартфон може працювати до 16,7 дня в режимі очікування, понад 24 години при легкому використанні і більше 12 годин під високим навантаженням.

Окрім автономності, vivo робить акцент на захисті. Y600 Pro отримав сертифікації IP68 і IP69, тобто витримає вплив пилу, занурення у воду і нетипові умови експлуатації.

Смартфон vivo Y600 Pro отримав дисплей з роздільною здатністю 1.5K. За попередніми даними з бази China Telecom, йдеться про 6,83-дюймову AMOLED-панель. Такий екран поєднує високу чіткість і енергоефективність, що напряму впливає на час роботи від батареї.


За продуктивність відповідатиме чипсет MT6858T, який, імовірно, вийде на ринок під назвою Dimensity 7300e. Смартфон отримає до 12 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ вбудованого сховища. Основний модуль камери містить сенсор 50 Мп, а фронтальна камера — 32 Мп. Докладніші відомості про камери наразі не розголошуються. Смартфон працюватиме на програмній платформі OriginOS 6.

Новий смартфон vivo Y600 Pro вийде в Китаї 27 квітня. Тоді стануть відомі докладні характеристики та ціна. Пристрій буде доступний у трьох кольорах, але їхні назви компанія поки не уточнила.

Джерело: gsmarena

